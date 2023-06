El estilo de Eugenia Martínez de Irujo es tan único y especial que sería injusto definirlo con tan solo una palabra. Su vestidor guarda prendas con un indiscutible aire retro, diseños hippie y muchos modelos de inspiración romántica. Y lo cierto es que, aunque a priori un armario así puede resultar excesivamente pintoresco y complicado de defender, en la práctica la duquesa de Montoro demuestra ser una de las mujeres con más personalidad de nuestro país. De hecho, en los últimos años se ha convertido en toda una prescriptora de moda. Y es que no es la primera vez que transforma en tendencia alguno de sus looks. Por eso ahora no podemos dejar pasar desapercibido su último estreno: un conjunto estampado que es ideal para acertar en cualquier plan informal. ¿Lo mejor? ¡Está rebajado al 50% de descuento!

Eugenia Martínez de Irujo tiene el conjunto de flores que nunca pasará de moda

La madre de Tana Rivera, como todas nosotras, tiene sus firmas favoritas. IQ Collection y Antik Batik son, sin duda, dos de sus infalibles. Aunque hay que reconocer que muchas veces también apuesta por prendas de firmas más pequeñas para apoyar sus negocios. Pero en esta ocasión, Eugenia Martínez de Irujo nos ha sorprendido (porque no suele ser habitual) presumiendo de un conjunto de Ágatha Ruiz de la Prada. Y, a pesar de que siempre asociamos diseños muy llamativos a la diseñadora y exmujer de Pedro Jota Ramírez, debes tomar nota, porque este 'dos piezas' con estampado de flores es de lo más ponible y práctico.

La aristócrata, para disfrutar de un agradable plan visitando unas bodegas, ha elegido este conjunto formado por un pantalón palazzo de tiro alto y una camiseta con cuello vuelto y manga larga a juego. Una elección perfecta para ganar estilo y vitalidad sin renunciar a una pizca de frescura y comodidad.

El conjunto, que además es fácilmente reutilizable por separado, está disponible en El Corte Inglés. Y la mejor de las noticias es que está súper rebajado. El pantalón antes costaba 59 euros y ahora puede encontrarse por 29 euros. Por su parte, la camiseta antes valía 30 euros y ahora puede ser tuya por solo 15 euros. ¡Todo un chollo!

Las tallas están disponibles en la página web desde la 38 a la 42, pero debes darte prisa, porque después de que Eugenia sacase a escena este conjunto, ya ha empezado a agotar existencias. En los pies podrás combinarlo con zapatillas, tal y como ha hecho la duquesa, pero también con mules, bailarinas, sandalias... ¡Tú decides!