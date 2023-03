Sabemos que con la llegada del buen tiempo a muchas les apetece llevar en un mismo look prendas que transmitan energía y buen humor, aunque un exceso de colores y motivos puede ser arriesgado. Durante esta temporada los tonos vibrantes y saturados se han convertido en los favoritos de las colecciones de moda y, por extensión, también los de las celebrities. Hoy, Eugenia Martínez de Irujo se ha dejado ver con uno de sus looks más arriesgados y queremos analizarlo con detenimiento. No te pierdas ni un detalle de su excéntrica elección porque , además, te damos algunos tips de moda para tener un total look a todo color perfecto.

La duquesa de Montoro tiene un estilo reconocible y personal. No se le puede decir que siga al rebaño y aunque siempre ha sido una "fashion victim", se ha llevado las tendencias a su terreno para crear looks que sólo Eugenia podría llevar. En esta ocasión, la aristócrata se ha enfundado en un vestido largo con estampado de animal print de jirafa en tonos beige. Este tipo de vestidos están muy en boga y lo cierto es que el diseño es una auténtica pasada.

Esta prenda era un diseño de su prima Clea Fitz-James Stuart para su marca "Clea Suart". Además del estampado, el vestido tiene unas mangas en color verde agua a juego con las hombreras del vestido, confeccionado en algodón combinado con lúrex dorado. El vestido tiene un precio de 390 euros en la web y aún está disponible. Como el vestido lucía este tono tan de moda, Eugenia quiso completar su look incluyendo el tono también en sus zapatos; aunque el material fue un poco arriesgado.

Botas con efecto vinilo y vestido de animal print, la combinación más audaz de Eugenia Martínez de Irujo

La hija de la Duquesa de Alba integró otra de las tendencias de temporada que más están arrasando, el efecto vinilo. Para su calzado Eugenia escogió unos botines en color verde agua confeccionadas en charol brillante. Aunque el color era exactamente el mismo que la prenda lucía en mangas y hombreras, el acabado de las botas junto al animal print fue una elección audaz, pero peligrosa. Los botines lucían una pequeña plataforma y un tacón ancho cuadrado, muy trendy, pero que quizá hacía que el look se viera demasiado recargado.

Por si fuera poco, la madre de Tana Rivera incorporó un abrigo en color teja con pequeñas solapas, botonadura frontal y corte tres cuartos, también muy llamativo. También fue un acierto elegir un bolso bombonera tricolor de My bestys de Cristina Castañer que combinaba, de nuevo, verde agua, naranja y un color tierra oscuro. Este bolso está disponible, en otros colores, a un precio de 187 euros en la página oficial de la marca, pues tras lucirlo ella, se agotó su modelo completamente.

El color de la primavera

Su elección de colores es siempre imprevisible y ,sin ninguna duda, el vestido, el abrigo, el bolso y los zapatos podían funcionar, pero uno de los complementos también le restó puntos. ¡Ojo con las combinaciones! El azul cobalto es uno de los colores de la primavera, muchas firmas han apostado por él y asegura el triunfo de cualquier outfit durante los próximos meses. Eugenia incluyó en su cuello una bufanda en este color tan llamativo que rompía la armonía que había creado para el resto del look. ¿Qué tono podría haber funcionado en su cuello? El marrón que lucía el bolso en una de las caras hubiese sido una buena idea.