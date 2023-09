Eugenia Martínez de Irujo dice que para este otoño-invierno 2023, la paleta de colores que viene pisando fuerte es encendida y en tonos vibrantes. Es decir, en lugar de optar por tonos grises, negros o blancos, vamos a apostarlo todo a los colores vivos. La duquesa de Montoro ha sido una de las invitadas a la inauguración del Universal Hotel Music en Madrid. Allí, se ha dejado ver con un estilismo que es toda una explosión de color. Al verla posar sobre la alfombra roja, directamente hemos pensado que no nos extraña nada que se haya convertido en una de las mujeres de nuestro país más seguidas por su estilo.

Esta vez, nos ha dejado impresionadas con una propuesta sencilla, clásica, pero con un toque que levanta pasiones. Repasamos la propuesta de un estilo que marca tendencia.

Así es el conjunto de blusa y pantalón de vestir de Eugenia Martínez de Irujo ideal para invitadas

Parece que los looks de blusa y pantalón de vestir, para acudir como invitada a eventos, seguirán siendo la opción más socorrida de cara a la nueva temporada de otoño-invierno que ya esperamos con ganas. Para aquellas mujeres a las que les suele dar pereza ir en vestido, la idea de apostar por looks de dos piezas es la mejor. El conjunto de Eugenia Martínez de Irujo, además, no es como todos, se trata de un modelito que, por la combinación de colores y prendas, conseguirá enamorarte.

Nos encanta porque consigue hacer una mezcla de texturas y colores que son un acierto seguro. Y en lugar de verse demasiado estridente, se ve súper fashionista. Como prueba, nos ha demostrado que el naranja se combina de maravilla con el amarillo.

A primera vista este conjunto de la duquesa de Montoro parece un look demasiado chillón, sin embargo la sutil diferencia de tonos es lo que lo hace tan perfecto. La blusa de escote halter y con lazada en color amarillo resulta más trendy con sus pantalones de tipo sastre, y tiro alto, en naranja y sus sandalias con plataforma en rojo pasión. ¿Un plus? El truco de estilo que transforma su look en un solo gesto tiene un cinturón como elemento clave.

Como experta en estilo, es una auténtica cazadora de tendencias, por lo que si ella apuesta por esta mezcla tan llamativa es porque lo vamos a ver mucho en los próximos meses. Además, tantos son los 'saraos' a los que acude que sus modelitos de invitada son una gran fuente de inspiración. Aunque si es cierto que, normalmente, apuesta por looks más hippies y bohemios, pera esta vez ha optado por ir muy elegante con prendas clásicas que siempre favorecen.