La duquesa de Montoro no se ha querido perder el último photocall previo al estreno de "Oco, the show", el nuevo espectáculo que fusiona lo mejor del flamenco y del rock de la mano del promotor musical Pino Sagliocco. A esta noche dedicada a la música Eugenia Martínez de Irujo acudió acompañada, como siempre, de su pareja Narcís Rebollo, y deslumbró bajo los flashes de la prensa a la entrada del Teatro Albéniz gracias a un llamativo conjunto forrado de glitter, que promete permanecer en alza toda la primavera. ¿De qué se trataba? Te contamos todos los detalles de su último look a continuación y las claves de esta tendencia.

La hija de la Duquesa de Alba tan pronto va ataviada con un vestido vaporoso de estilo boho chic o un top de crochet, como se enfunda en lentejuelas o glitter a mediados de abril. Su estilo es completamente imprevisible y, hoy, lejos de equivocarse con su estilismo, ha dado en el clavo con una tendencia que prometía no perder fuerza y es justo lo que está pasando. Otros años, a estas alturas ya hemos escondido en el fondo de un baúl las prendas de lentejuelas, glitter y strass que sólo desempolvábamos en Navidad y Nochevieja.

No obstante, este año, avisamos de que las prendas repletas de brillos iban a permanecer en nuestros looks durante el entretiempo. Esta microtendencia se ha infiltrado en las últimas colecciones de primavera, en la moda de baño y hasta en looks de invitada. Los tejidos como el lúrex brillante transparente y el cuero metalizado no se van, aunque sólo las más audaces se atrevan con ellos.

Metalizado y glitter: las claves del último look de Eugenia Martínez de Irujo

El conjunto de Eugenia, confeccionado en una tela de glitter en un turquesa intenso, estaba formado por un top de cuello camisero con botonadura frontal y lazada en el ombligo y un pantalón acampanado de tiro alto, todo muy festivo. Cómo la duquesa no era capaz de decidirse entre la purpurina y lo metalizado, ha incorporado ambos acabados en su estilismo y el resultado es esta explosión de texturas y colores tan alegres como ella.

Sobre el top Eugenia se puso una chaqueta blanca de corte racing pero decorada con tribales en un color turquesa metalizado a juego con el conjunto de glitter y un enorme corazón rojo, también metalizado, en el centro de la prenda. La original chaqueta tenía un corte cropped, hombreras y cuello oriental, una pieza de la que no te olvidas con facilidad, firmada por Teresa Helbig (su diseñadora favorita) y que Eugenia ya ha llevado en otras ocasiones.

Las plataformas XXL, la apuesta ubicua en los looks de Eugenia

Los accesorios, por supuesto, no podían alejarse mucho del resto de prendas. Así que, la duquesa llevó en su mano un bolso tipo sobre en el mismo acabado que la chaqueta. Para sus pies tampoco se complicó demasiado y utilizó unas enormes plataformas plateadas, su calzado favorito del que no se baja así truene, nieve o relampagueé. La pasión de Eugenia por los zapatos de tacón ancho y plataforma XXL no cesa. Le encanta regalar a sus piernas esos centímetros de más con los que consigue desfilar en todas las alfombras rojas sin un solo traspiés y también en su día a día. En esta ocasión, para no recargar su imagen, el look beauty sólo constaba de un poquito de rímel, una sombra con brillo muy sutil y un labial satinado.