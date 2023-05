Eugenia Martínez de Irujo ha estrenado hoy un bolso de estilo hippie a todo color que no os querréis quitar en todo el verano.

La duquesa de Montoro ya está preparando su armario para el verano. En los últimos tiempos, la aristócrata ha empezado a coquetear con el estilo hippie. No son pocas las veces que la hemos visto lucir prendas a todo color, con accesorios de rafia, abalorios en tonos vibrantes y, naturalmente, los bolsos no iban a quedarse atrás. Eugenia Martínez de Irujo ha estrenado hoy su bolso más hippie y divertido que podrás usar tanto en la ciudad como en la playa en los próximos meses. Además, te traemos una selección de bolsos coloridos que bien podría tener Eugenia en su vestidor. ¿Te atreves con el color?

La esposa de Narcís Rebollo se ha enfundado hoy con un look retro que queremos analizar. Ultimamente, las prendas de la madre de Tana Rivera son pura energía, pero hoy se ha levantado con ganas de comerse el día y ha apostado por una combinación arriesgada, pero que a ella le queda de maravilla. Por un lado, la parte superior de su look constaba de un jersey de canalé en color naranja vitaminado que completó con una falda de estampado geométrico en tono rosa palo, rojo, blanco y negro. Para completar su estilismo apostó por unas botas de plataforma con punta cuadrada súper setenteras, pero con acabado vinilo rojo, muy actual.

Eugenia Martínez de Irujo se lanza a por el bolso hippie más versátil

Sin embargo, el complemento con el que derrochó personalidad fue su bolso de la firma By Tuki, concretamente el modelo 'Shopping Kilim'. Este diseño con entretejido romboidal de colores tiene un precio de 155 euros en la página oficial de la marca. No obstante, si te gusta el estilo de Eugenia, te hemos traído una selección de bolsos que encajarían muy bien tanto en un look cosmopolita, como en uno más playero. ¡No te los pierdas!