Olvídate de los malos pelos en vacaciones optando por los accesorios que te ayudarán a mantener tu melena a raya. Desde coleteros, a diadema y pasando por pañuelos... Todos los complementos para el pelo que harán tu día a día más fácil.

El lazo, que sin quererlo siempre evoca nuestra niñez, es tendencia total este verano. Un recurso sencillo que nos soluciona un buen peinado y que lleva años pisando con fuerza en las alfombras rojas más destacadas del globo. Nuestra actriz más internacional, Penélope Cruz, lo ha utilizado en más de una ocasión, también Tamara Falcó quien lo suele llevar de forma habitual. Un pequeño detalle que aporta a tu melena un toque distintivo. No lo dudes y súmate al 'coquette hair'. El lazo en color negro es una apuesta segura y tiene el valor añadido de que va con absolutamente todos tus looks, incluso puedes lucirlo durante el enlace que tienes en agenda próximamente.

Diademas para vivir un verano infinito

La humedad y el viento siempre son enemigos de nuestro peinado durante la estación destinada al descanso y al relax. Una diadema se convierte en una opción sencilla, también barata para olvidarte de los malos pelos. Actualmente el abanico es tan variado que seguro encontrarás la que más se adapta a tu estilo. En tono rafia, con nudo, estilo turbante... hay un sinfín de posibilidades. Vuelve la diadema más top de los 90, la de estilo zigzag, que seguro llevaste en algún momento de tu vida.

También nos encantan las diademas joya con pedrería. Una en tono dorado da ese plus tan necesario a un look sencillo. Por supuesto, no nos olvidamos de los coleteros scrunchies que convierten cualquier peinado en un precioso recogido. Anímate con uno de mucho color que alegre tu estilismo. Los pañuelos continúan siendo otra opción muy trendy que aman las 'influencers'. ¿Lo mejor de todo? Que lo puedes llevar de muchas maneras, solo necesitas dar rienda suelta a tu imaginación para cubrir tu cabeza, anudarlo en una cola de caballo alta o, incluso, lucirlo como una diadema.

Desliza para ver nuestra selección de complementos para el pelo que no te quitarás durante todo el verano. Ahora solo tienes que elegir tu favorito.

1 de 10 Parfois 7,99 euros Una favorecedora diadema ancha con nudo estilo turbante de lino que pega con todos tus looks de verano. 2 de 10 Bijou Brigitte 6,95 euros Una original pinza que incorpora un lazo negro plisado. 3 de 10 Oysho 7,99 euros Esta diadema elástica con efecto zigzag te permitirá estar bien peinada en un santiamén. 4 de 10 Pull and Bear 9,99 euros Este pañuelo satinado con detalle de ondas en tonos rosa y naranja podrás llevarlo anudado en un moño alto. 5 de 10 El Corte Inglés 2,95 euros Una bonita diadema con diseño trenzado en tono havana con elástico en la parte posterior para los días de playa. 6 de 10 La Comet 5 euros Coletero con lazo en tela de cuadros vichy negra. 7 de 10 Paco Martínez 3,99 euros Coleteros de colores en tonos beige, rosa y azul grisáceo. 8 de 10 Sfera 4,99 euros Set de tres diademas doradas con aplique de piedras. 9 de 10 Shein 2,25 euros Pañuelo con un colorido estampado gráfico. 10 de 10 Ba&sh 85 euros Diadema multicolor estilo turbante con lentejuelas. Es ajustable.