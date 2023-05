Si hay una prenda universal que no conoce de edades, estilos ni tendencias esa es los pantalones vaqueros. Son imprescindibles y no hay ninguna mujer que no tenga más de un par en su armario, pero ¿es fácil acertar con el jean adecuado que nos sienta bien? Como sucede con los sujetadores, no siempre es la tarea más sencilla, pero esta primavera estamos de enhorabuena, porque el modelo que triunfa favorece a TODO el mundo. Da igual si acabas de cumplir los 20 o ya has pasado de los 50 y 60, los pantalones vaqueros son los reyes indiscutibles del street style por sus mil maneras de combinarlos y crear looks diferentes: de los más relajados al "uniforme de oficina".

Hemos visto cómo Paula Echevarría lucía unos vaqueros con los es posible disimular la pequeña tripita o cómo Rosanna Zanetti elegía un modelo con el que se alargaba la silueta, pero ha sido la actriz Katie Holmes quien ha dado en el clavo con los vaqueros top de esta temporada. Clásicos y atemporales, los jeans rectos son un acierto seguro, y los de ella, además de por el corte y largo por debajo del tobillo nos encantan por su color. La actriz ha paseado por las calles de Nueva York demostrando que sabe tanto de moda como de cine.

Los vaqueros que favorecen a todas las edades y estilo de mujer

Después de unos años desterrados, los jeans pitillo están apareciendo con fuerza y también volvemos a las cinturas bajas que causaron furor en los años 2000. Los boyfriend y los palazzo siguen totalmente actuales, pero son los vaqueros rectos los que triunfan esta primavera y favorecen alargando la silueta. Lo estamos viendo en todas las influencers, combinados con camisa de manga corta efecto vaquero y sneakers como hace la actriz, pero también hay un sin fin de tops para hacer el dúo perfecto.

Sigue deslizando y podrás elegir el vaquero 10 de esta primavera-verano.