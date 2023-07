Desde que la moda del crop top llegara de la mano del street style a nuestras vidas, no hemos dejado de ver a las celebrities más atrevidas lucir esta prenda tanto en looks elegantes, como en días informales. Anoche, Amelia Bono salió a dar una vuelta y a cenar con su marido, Manuel Martos. Naturalmente, para esta cena romántica, la influencer estrenó modelito y nos dejó ojipláticas al comprobar que los años no pasan por ella, ni por su espectacular silueta. Sí, señoras, la hija de Jose Bono no lo dudó ni un momento y se enfundó en un conjunto retro que, además de sentarle de maravilla, contaba con algunas de las tendencias de moda de la temporada. Analizamos el look a continuación y te damos todos los detalles sobre las prendas.

La instagramer tiene un gusto estupendo para elegir estilismos. Poco a poco, su estilo propio se ha ido haciendo con el control de su armario y ya no sale a la calle con una sola prenda que no grite desde lejos: 'Amelia'. Los colores vivos, los estampados geométricos y los cortes clásicos representan muy bien a la creadora de contenido, pero también se atreve con nuevas tenencias. En esta ocasión, en su look hemos visto brillar algunas de las tendencias más demandadas de las últimas colecciones de moda.

Amelia Bono ha combinado su conjunto retro con unas sandalias de PVC

El look de Amelia estaba formado por un crop top de escote halter estampado con tie-dye que creaba formas geométricas en color buganvilla sobre un fondo rosa maquillaje. Inmediatamente después del top, una franja al aire mostraba su vientre esculpido con unos abdominales bien marcados que daban paso a un pantalón de tiro alto y corte recto con los mismos motivos que el top. El conjunto es de la firma Brownie Spain y está disponible en la web oficial de la marca. El tiene un precio de 29,90 euros y 55,90 euros el pantalón.

Sobre sus hombros, por si refrescaba por la noche, posó una blazer blanca con doble botonadura y solapas de smoking con un corte ligeramente oversize. Esta prenda le daba el toque elegante y chic al conjunto tan explosivo y equilibraba su outfit.

Para rematar, la influencer calzó sus pies con unas sandalias de PVC transparente de Zara. Esta tendencia ha traspasado todas las fronteras y no dejamos de ver calzado confeccionado en este material en looks de invitada, alfombras rojas y eventos importantes. En cuanto a los accesorios, Amelia sólo incluyó unos pendientes de tipo aro dorados y un bolso de perlas con asa corta. ¡Un estilismo de 10 para una cena informal!