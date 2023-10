Por otro lado, la ex modelo y empresaria optó por un look llamativo al combinar los pantalones top a juego de tirantes finos. El diseño incorporaba un destello de brillos que le daba un toque sofisticado al conjunto. Además, Esther le confirió al look un aire más juvenil mediante el calzado. Y es que añade unas zapatillas deportivas de color blanco, una combinación cómoda al más puro estilo Y2K.

La viuda del marqués de Griñón deja claro que nos pantalones y un top en plateado serán tus aliados perfectos tanto para el día a día como para la noche. Si eres más atrevida, busca un zapato de tacón y añade una americana y el conjunto te servirá para un evento más formal.