Zara, Mango, Stradivarius, Pull and Bear, H&M, Springfield, Bershka... Hay muchas tiendas low cost que nos gustan. Pero reconozcámoslo, desde hace ya mucho tiempo Shein también se ha convertido en imprescindible en nuestras vidas. Y es que busquemos lo que busquemos, siempre lo acabamos encontrando en esta tienda online. Y seamos sinceras, lo que más nos engancha son sus increíbles precios. Por eso ahora, que ya nos hemos puesto manos a la obra para hacernos con prendas fresquitas y estilosas que nos resuelvan el verano, estamos seguras de que este gigante de moda rápida va a ser nuestro mejor aliado.

De hecho, acabamos de fichar un vestido estampado que ya se postula como el más buscado de los próximos meses. Chenoa ha sido la primera en estrenarlo, y te adelantamos que no le puede sentar mejor. Tanto es así que vas a querer ir corriendo a copiárselo antes de que se agote.

Chenoa ya tiene el vestido estampado de Shein más fresco, favorecedor y estiloso

La cantante ha disfrutado esta mañana de un agradable desayuno en una terraza de la capital. Y para la cita (y para cumplir después con todos sus compromisos profesionales), como te adelantábamos, ha lucido un vestido largo de Shein que nos ha conquistado por completo.

Se trata de un diseño de corte largo y vaporoso que destaca por su cuello halter y su cinturón a juego incorporado. Un modelo que, además, es infalible para estilizar la silueta al instante, ya que logra afinar la cintura, disimular las caderas y potenciar el pecho ópticamente.

Pero lo que más nos gusta del vestido no es eso, sino su original print de lunares en tonos marrones y beige. Un estampado ideal para acertar tanto en la oficina, como en una comida o cena improvisada. ¿Otro plus? Este diseño no necesita apenas de accesorios para triunfar, dado que brilla por sí solo.

Chenoa ha completado su nuevo vestido con unas sandalias planas con hebilla de la firma Calzamou. Pero esta pieza también es apta las 24 horas con mules, alpargatas, bailarinas, merceditas, cuñas extra altas... ¡Todo vale!

Y atenta, porque la mejor de las noticias llega ahora. Este vestido, que te salvará los siete días de la semana cuando no sepas qué ponerte, solo cuesta 20 euros. Las tallas van desde la XS a la XL, y también está disponible en otros colores y estampados (entre ellos de flores). ¡Fíchalo!