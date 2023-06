Los posados de Marta López a menudo en los alrededores de Telecinco) son populares a nivel estilístico. Y es que la televisiva ha convertido sus puestas en escena en un escaparate de tendencias. De hecho, ella es una apasionada de la moda y siempre nos traer looks que tienen como protagonistas algunas de las últimas novedades en estilo, como los vestidos de crochet que siempre vuelven en verano o los zapatos de estampado animal más llamativos para llevar durante todo el año. Esta vez, la colaboradora de 'Salvame' ha llevado un estilismo cómodo, sencillo y con un toque 'trendy' compuesto por un vestido largo de cuadros vichy. Un estampado que arrasa cada temporada estival y que ella ha combinado con unas sandalias de cuña, aportando un toque refinado a su imagen.

De tirantes anchos y decorado con volantes, con detalles de nido de abeja en la zona del pecho y el estampado de cuadros más viral (y el favorito de las chicas francesas), el diseño, firmado por la marca española 'Design Lab Woman', nos lleva directamente al verano y a los paseos por el mar. Tiene aire tan especial que nos vamos a comprar uno igual para incluirlo en nuestra maleta de vacaciones. El suyo tiene un color azul maravilloso para llevar con todo tipo de calzado, desde deportivas a zapatos de tacón de aguja.

El vestido de cuadros vichy de Marta López, el mejor para disimular la tripa

¿Qué hacen las famosas esos días en los que están hinchadas y tienen barriga? Pues muy sencillo: echar mano de los trucos de estilo más efectivos. Y no, esta vez no vamos a decirte un zumo détox o cómo tienes que comer para desinflamar la barriga, hoy te traemos un truco de moda que es una maravilla. Para aquellos días en los que te sienten hinchada, y no te apetece ir ceñida, usa un vestido como el de Marta Lopez, cortado a la altura del pecho y suelto de la falda. Es esencial para ir cómoda y rebajar (ópticamente) la zona abultada del abdomen.

En definitiva, una pieza de estreno que, además, solo cuesta 35,90 euros. Es el modelo 'Piera azul marino' y nos dicen desde la propia web que "toda la parte del pecho, tanto delantera como la espalda, es elástica para una mayor adaptabilidad". Son aptos tengas la la edad que tengas y es muy práctico, por lo que te puedes lo llevar también al trabajo porque queda de lujo para una reunión formal.

Además, no olvides que los vestidos sueltos de la zona de la barriga quedan de lujo con cuñas de tacón porque estilizan todavía más la figura.