Hace unos cuantos años las bailarinas (también conocidas como manoletinas) ocupaban un hueco privilegiado en nuestro armario. Tanto es así, que de un momento a otro se convirtieron en el calzado estrella, dado que lograban sumar formalidad a casi cualquier look sin tener que sufrir la incomodidad que provocan los altos tacones. Sin embargo, inesperadamente su popularidad fue decreciendo hasta el punto de que los zuecos, los mules y los mocasines ocuparon su lugar. Y qué decir de las zapatillas... Ya no existe mujer en el planeta tierra que no cuente con unos cuantos pares de deportivas en su vestidor.

Pero ojo, porque la moda y las tendencias no paran de cambiar. Y las pasarelas y grandes firmas han decidido que este otoño-invierno 2023/2024 las bailarinas van a regresar al asfalto con el propósito de ser protagonistas. Y olvídate de los modelos más básicos, porque esta temporada tanto las manoletinas como las merceditas (que también van a arrasar) aterrizan con detalles y motivos de todo tipo: abalorios, encajes, brillos, lazos... De hecho, Anita Matamoros ya se ha hecho con las que pueden ser las bailarinas más perseguidas de los próximos meses. ¿Quieres saber cómo son?

Anita Matamoros ya tiene las manoletinas más especiales del momento

Mientras las colecciones de otoño van saliendo poco a poco a la luz, la influencer se ha apresurado y se ha hecho con el calzado más original que hemos visto hasta ahora. Se trata de unas bailarinas con un indiscutible toque punk, que cuentan con un mini lazo y una trabilla decorada con detalles dorados. Además, lo que más te va a gustar es que están salpicadas por completo de tachuelas, para desprender ese aire 'rockero' que las hace tan especiales y diferentes.

Ahora que andamos en busca de opciones infalibles para volver a la oficina y a los planes de la ciudad, estas manoletinas negras se postulan como el comodín ideal. ¿Lo mejor? Ni siquiera necesitan que esperemos a que bajen las temperaturas y llegue el otoño para ponerlas en práctica, porque funcionan a la perfección con cualquier estilismo de este mes de septiembre.

Y si ya estás deseando ficharlas, apunta. Las nuevas bailarinas de Anita Matamoros pertenecen a la firma Maje y cuestan 295 euros. Las tallas van desde la 36 a la 41, pero están teniendo tanto éxito que algunas ya están comenzando a agotarse. ¡Date prisa!