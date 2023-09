¿Cuántas veces has ido por la calle y te has quedado prendada del estilismo de otra mujer de tu misma edad? Lo cierto es que esto suele pasarnos continuamente. Nos enamoramos de un look y lo queremos copiar a toda costa. Y si hablamos del terreno Instagram... esta situación nos sucede casi a diario. Sin embargo, antes de lanzarte a comprar compulsivamente, deberías echar un vistazo a tu armario. Y es que es muy probable que tú también cuentes con prendas muy parecidas pero simplemente no sepas combinarlas con estilo.

De hecho, estamos seguras de que puedes replicar (de arriba a abajo) el último y elegantísimo 'modelito' de Paula Vázquez. Y sin comprarte absolutamente nada. ¿Tienes una camisa blanca? ¿Tienes un pantalón de pinzas? ¿Tienes un collar dorado? Entonces lo tienes todo para triunfar este otoño. Atenta.

Paula Vázquez nos descubre un look perfecto para este mes de septiembre

A sus 48 años, la presentadora del programa 'El puente de las mentiras' ya conoce de sobra qué cortes, diseños, colores y estampados le favorecen más. Sin embargo, como al resto de las mortales, también hay días en los que le falta inspiración y no termina de verse con nada. Por suerte, Paula Vázquez cuenta con la inestimable ayuda de su estilista Raúl, que trabaja con ella en TVE y es el encargado de prepararle estilismos tan elegantes como este.

"¿A qué parece sencillo? Una camisa blanca masculina, un pantalón rojo... Pues a mí no se me ocurre. Y es que para ser estilista hay que tener talento", afirma Paula.

Lo cierto es que muy posiblemente tú también cuentes con una clásica camisa en tu vestidor, ya que se trata de una prenda indispensable capaz de sacarte de cualquier apuro gracias a su versatilidad y atemporalidad. Y espera, porque estamos seguras de que también tienes un pantalón de pinzas de tiro alto. Da igual que no sea rojo, cualquier tono es apto para crear un estilismo tan redondo como el de la presentadora.

Y si ya empiezas a visualizarte con este sofisticado look, recuerda que solo necesitarás completarlo con un collar dorado para ganar formalismo. ¿El último toque final? Unos labios rojos como los de Paula. ¡Elevarán tu modelito al máximo!