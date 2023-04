Esta primavera, los total looks están dando que hablar. Hay muchas opciones disponibles ahora mismo en las tiendas: conjuntos de americana y pantalón largo o shorts, blazer y falda... y en muchos tejidos: algodón, satén, lino, tweed... A nosotras nos encantan todos, pero es verdad que sentimos predilección por la combinación de blazer oversize y minifalda, sea de la forma que sea. Eugenia Osborne piensa como nosotras y acaba de estrenar uno de estos conjuntos en color verde que nos parece lo más para el día a día. Si quieres descubrir el suyo y otros seis más de este estilo, sigue leyendo, te lo enseñamos aquí.

El estiloso look de Eugenia Osborne

Eugenia Osborne nos ha enseñado un nuevo outfit que es perfecto para usar a diario y nos encanta porque aporta estilo y elegancia sin nada de esfuerzo. Realmente no necesitas más, con tan solo la combinación de unas prendas básicas puedes estar más que lista para cualquier cosa, desde ir a una reunión a la oficina hasta un paseo con amigas o una comida en un restaurante de moda. ¡Versatilidad a tope!

Se trata de un conjunto formado por una blazer y una falda en color verde militar. La americana es de corte oversize, tiene hombreras marcadas, cuello clásico y bolsillos. La falda es mini y tiene trabillas. El color nos encanta porque nos parece ideal tanto ahora para primavera como para reutilizar en meses más fríos, ya que es colorido, pero tampoco es un tono demasiado veraniego.

Ella ha combinado este conjunto con una camiseta básica blanca con hombreras debajo de la blazer para aportar un toque más chic e informal al look. Para el calzado se ha decantado por unas botas de la marca Mou muy primaverales, mini bolso de Longchamp en rafia y con estampado en tonos verdes y gafas de sol. Perfecta para todo lo que depare el día.

El conjunto de Eugenia es de Revolve, aunque no está disponible en la página web. Pero, no te preocupes, porque hemos encontrado unas alternativas súper bonitas con las que sí que te puedes hacer desde ya. En nuestra galería hemos preparado la selección, así que no dejes de bajar para no perdértelas... ¡Te encantarán!