Este es el look de invitada de Isabelle Junot más espectacular que hemos visto para nuestras bodas de invierno

Aunque el invierno es la época del año en la que se celebran menos bodas, también puede ser el mejor contexto para ser la invitada mejor vestida del evento. Un entorno gélido, una acogedora cena en un fin de ensueño, un vestido espectacular... La estación más fría del año se convierte en un momento ideal para dejar volar nuestra imaginación y encontrar ese vestido majestuoso que siempre hemos querido llevar. Prueba de ello es el último look de invitada invernal que hemos encontrado en Isabelle Junot. ¡Pura inspiración!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MATELIER ( @matelier.design)

Aunque parezca todo lo contrario, el estilismo de una invitada de invierno nos da lugar a mucho juego porque podemos añadir a nuestros looks muchos complementos: un abrigo bucólico, unos guantes, una capa... y con tejidos mucho más espléndidos; terciopelo, plumas... Todo esto sin tener en cuenta que la humedad no nos estropeará el peinado. Por eso, una razón más que suficiente es que nos ha encantando el look de la marquesa de Cubas. Sin duda es para copiárselo.

Isabelle Junot con un look de invitada de invierno made in Spain

Sabemos que lo más sencillo es apostar por un vestido, pero siguiendo nuestro objetivo de ayudarte a ser la mejor vestida, te invitamos a que apuestes por un conjunto de falda y blusa, un dos piezas en toda regla. Verás cómo marcas la diferencia. El de Isabelle Junot está compuesto por una camisa con escote drapeado y hombreras, hecho en gasa en varias tonalidades y a juego con una falda con un ligero vuelo que le da mucho movimiento. Lo mejor de su propuesta es que luego podrá reutilizar las prendas por separado, en otras ocasiones. Su estilismo es de la marca Matelier, que viste a las invitadas más estilosas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ιѕαbelle Jυиσɬ ( @isabellejunot)

Para protegerse del frío, y darle un toque de majestuosidad al look, ha completado con abrigo-capa de terciopelo en tono burdeos, un tono magnético e ideal para reemplazar al clásico negro. Además, añade unas sandalias de tacón cómodo Inés Domecq que desprenden mucha elegancia. Y para darle ese toque especial, acaba su look con un bolso de mano de seda. ¡Menudo acierto!

Copia este look de invitada de invierno

La blusa está hecha en gasa estampada en tonos multicolor. Tiene escote drapeado, hombreras y mangas ablusadas, y se cierra en la espalda con cremallera invisible. Es el modelo 'Andromeda Hojas', y cuesta 135 euros.

La falda está confeccionada en gasa estampada en tonos multicolor. Es recta con cierto vuelo que da movimiento, y cierra en la espalda con cremallera invisible. Es el modelo 'Andromeda Hojas', y cuesta 175 euros.

La preciosa capa está diseñada en terciopelo de seda color granate. Lleva hombreras, cuello drapeado y no tiene sisa, sino dos aberturas por donde sacar los brazos. Puede llevarse abierta o cerrada en el cuello con botones. El largo de la capa desde el hombro es de 125cm, y cuesta 245 euros.

Por último, el bolso de mano tiene un color guinda y un efecto satinado precioso. Contiene una cadena incorporada para colgar al hombro de manera opcional. ¿Precio? 95 euros.

Nos fascina el conjunto al completo y con el estilismo ideal para desprender la calidez y el estilo suficientes para arrasar con nuestro outfit de invitada invernal.