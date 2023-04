¿Os acordáis de aquellos años en los que los pantalones pitillo (o skinny jeans) se convirtieron en la prenda esencial en nuestros armarios? Pues, lo creamos o no están de vuelta (o por lo menos ese es el debate). Pero esta vez regresan como una pieza básica que vamos a combinar de forma diferente (o al menos eso espero).

A pesar de que muchas pensaban que los pantalones pitillo habían pasado a mejor vida para siempre, las grandes firmas de moda han vuelto a apostar por ellos en sus últimas colecciones y ahora, están empezando a resurgir por todas partes. Desde las pasarelas hasta los outfits de las celebrities. Los skinny jeans han vuelto a tomar impulso y se presentan como una prenda versátil que puede ser combinada de mil formas distintas.

¿Estamos ante el regreso de los skinny jeans?

Y es que, aunque los pantalones anchos han ganado terreno en los últimos años (y siguen ganando popularidad día a día), los pitillos, siendo sinceras, nunca se fueron del todo. De hecho, se han mantenido inamovibles en las tiendas y en los armarios de muchas de nosotras como una opción más de pantalón. Eso sí, sin la misma popularidad de antaño y siendo odiados por otras tantas mujeres.

Las grandes firmas ya lo vaticinaban en sus pasarelas y aunque hemos querido hacer oídos sordos parece que iba en serio. Hoy venimos a anunciaros que los pantalones pitillo están resurgiendo con mucha fuerza. Esta vez como una prenda básica que quiere poder ser combinada con todo. Sí, has leído bien, con todo.

A diferencia de como lo llevábamos en la década de 2010 (combinado junto a otras prendas ajustadas) los pitillo están empezando a resurgir mezclándose y fusionándose con las tendencias de este 2023. La nueva vida del pantalón pitillo viene íntimamente relacionada con las prendas oversize para crear un equilibrio y un juego de texturas y de volúmenes.

Los pantalones pitillo vuelven para fundirse con las tendencias de 2023

Podríamos decir que los skinny jeans o pantalones pitillo quieren volver para ser los nuevos leggings y que los combinaremos con prendas muy anchas y con botas altas para un look más chic. Ya se lo hemos visto a varias famosas como Eva Longoria, Kendall Jenner o Paula Echevarria.

La otra gran combinación con la que estamos empezando a ver los pantalones ajustados (y que promete seguir dejándose ver) es combinados con una blazer oversize en un color llamativo sobre un look monocolor. Esta técnica se utiliza además para verte más alta y delgada, creando un contraste entre colores.

Para los looks de verano promete regresar con un corte hasta el tobillo para que el pantalón no se arrugue al final y podremos verlos combinados con cropped tops y sandalias de tacón para un look más elegante. También los veremos combinados con bodys para crear una silueta más esbelta y propocionada. La idea principal para esta segunda vida de este tipo de pantalón es que el pitillo no sea el protagonista del look, sino que sea una pieza más que complemente el resto del outfit.

Algunas de vosotras sois amantes acérrimas de esta tendencia y otras estamos decididas a mantenerlos alejados de nuestro armario un poco más. Pero está claro que los pantalones pitillo siempre dan de que hablar y parece que vuelven a acecharnos entre las perchas de nuestras tiendas favoritas.

¿Qué opinas? ¿Estas preparada para volver a enfundarte unos skinny jeans?