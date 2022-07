En las últimas semanas la modelo no ha dejado de sacar de su armario estilismos perfectos para ir a la playa. Hace unos días, nos desvelaba uno de sus bañadores de animal print favoritos para pegarse un chapuzón. Hoy Mar Flores nos ha dejado ojipláticas con un kimono estampado precioso que podemos combinar con cualquier bikini o bañador negro. Os hemos hecho una selección de otros 6 kimonos que son tendencia esta temporada para copiarle el outfit a Mar y que están disponibles en tiendas bien conocidas. ¡No te pierdas los detalles!

El look de Mar Flores constó de un kimono estampado étnico en tonos naranjas, azules y negros ideal. El kimono era un diseño de la firma Maison Lejaby, que tiene una oferta inmensa de lencería femenina. La prenda era de lo más versátil y podía encajar con un vaquero y un cinturón sin nada debajo y unas cuñas de esparto, pero Mar prefirió darle uso para ir a la piscina. Lo combino con un bikini negro de la marca Onne con el que se veía muy moderna y casual.

Mar Flores ha combinado su kimono con unas cuñas de esparto negras

La modelo le ha dado una vuelta al estilismo playero. Ni caftán, ni vestido boho chic, ni pareo, ella se la ha jugado con un kimono corto. Esta prenda tan fresca y colorida es una de nuestras mejores aliadas para no pasar calor en verano e ir a la última en moda. Para ir a la playa la podemos llevar abierta o con un cinturón de nudo, si no queremos enseñar mucho. Lo mejor es que le podemos dar otra vida combinándola con unos pantalones o una falda.

Mar no se olvida de los accesorios ni en la piscina y ha llevado una choker de Rabat Jewelery; unos pendientes colgantes en color azul y naranja a juego con el vestido; y dos pulseras de madera pintada en los mismos tonos. Para coronar el look se ha puesto unas alpargatas de esparto negras. ¿Tacones para ir a la playa? Pues claro que sí, ella no se baja de los tacones ni en una duna. Desliza para ver el look completo de Mar Flores y descubre nuestra selección de kimonos para triunfar esta temporada.