Protege a tus manos del frío del invierno con la mejor selección de guantes que no te vas a quitar

En el armario de las mujeres elegantes hay varias pendas y complementos que no pueden faltar. Un Little black dress, unos stilletos… y en invierno, un buen par de guantes. Los guantes no solo cumplen la función de mantener nuestras manos protegidas contra las bajas temperaturas del invierno, sino que son el complemento de moda perfecto para agregarlo a nuestro look y dotarlo de un aire elegante y sofisticado.

El mundo es un lugar muy frío (y sucio) para tocarlo con nuestras manos desnudas. Es por eso que hoy, en Semana, os acercamos una selección de guantes perfectos para sobrevivir al invierno y que son absoluta tendencia. Palabra de Influencer.

Los guantes son el complemento más elegante para tener tus manos protegidas

Los hemos visto de todas las formas, colores y materiales posibles y es que los guantes son ese complemento que puedes agregar a cualquier look y estilo. Desde unos guantes sin dedos para un aspecto más juvenil, casual y grunge a unos buenos guantes de piel que aporten textura y elegancia a tu look. Todas las opciones están –nunca mejor dicho- al alcance de tu mano. Las famosas ya han adoptado esta tendencia, artistas de la talla de Dua Lipa se han declarado unas fanáticas de este complemento. Pero, en nuestro país, nuestras it girls favoritas como Marta López Álamo o Blanca Suarez ya se han dejado ver con ellos sobre las alfombras rojas.

La tendencia de los guantes (en especial los largos) ha vuelto en los últimos años, y es fácil ver por qué. Estos complementos, se extienden más allá de la muñeca y a veces, incluso, hasta el codo y más arriba. Añaden un elemento de dramatismo y elegancia a cualquier atuendo. Están disponibles en una amplia gama de estilos y materiales, desde el elegante y sofisticado cuero hasta el suave y acogedor punto. Tanto si los lleva para completar un conjunto como para añadir un toque de calidez en un día frío, los guantes largos son un accesorio imprescindible. También sumarás a tu look un toque de misterio y encanto, ya que los guantes ocultan parte de los brazos dotando a tu outfit de un toque de glamour y sofisticación.Esta tendencia es una forma versátil y elegante de mantener el calor y añadir un poco de lujo a cualquier look.

Como todo en la vida, para gustos están los colores, pero si quieres lanzarte y explorar esta elegante tendencia nosotras os acercamos nuestra selección de guantes favorita.