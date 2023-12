Aunque hay muchos modelos de blusas que triunfan entre las mujeres que mejor visten, lo cierto es que Zara tiene un diseño con lazada que merece mucho la pena. Ya sabemos, esta prenda es una de las preferidas para llevar todo el año, pero con la llegada de la Navidad se convierte en la mejor opción para acompañar los looks más elegantes. Y Isabel Preysler lo tiene clarísimo. La socialité ha lucido una blusa que ha causado furor y, tenemos que decirte, que en el gigante de Inditex la puedes encontrar muy parecida y a un precio muy asequible.

Isabel apareció así de radiante en el estreno de 'Mi Navidad', la docuserie que ha producido para Disney+ y donde muestra detalles de su vida familiar y de cómo prepara las fiestas navideñas en su casa. Así, nos sorprendió con una imagen majestuosa en la que aparece luciendo un bonito y elegante traje de chaqueta y pantalón. Se trata de un modelito en color negro con flores bordadas en color beige claro, que combinó con una camisa que tiene volantes en el cuello, una lazada y manga larga con tejido efecto arrugado.

La camisa con lazada más favorecedora: la prenda que puedes copiarle a Isabel Preysler y está en Zara La americana con bordado floral es una auténtica fantasía, por no hablar de la maravillosa camisa con cuello de cisne rizado, y unos pantalones de vestir con un corte muy clásico, de patrón recto con caída y ligeramente acampanados en la inferior, que le sientan de maravilla. Unos zapatos de color negro acabados en punta ponían el broche de oro al conjunto. Además, la madre de Tamara Falcó ha aprovechado la ocasión para lucir unos pendientes llamativos cuadrados con piedra que dan el toque le falta a su conjunto. En esta ocasión ha elegido varios anillos, uno de oro y otro con pequeñas piedras brillantes.

Su propuestas de estilo nos ha encantado, y por eso no hemos tardado en copiarle la idea. El traje de Isabel de terciopelo negro es de Michael Kors y, a pesar de su elevado precio, ya se encuentra totalmente agotado en la web de la firma. Sin embargo y, como era de esperar, Zara tiene a la venta una blusa que es casi idéntica a la suya.

Cuesta 29,95 euros, está confeccionada en color rosa claro, algo más oscuro que el de Isabel y se diferencia en que tiene el cuello un poquito menos subido. ¿Por lo demás? El cuello solapa con volante y el diseño es prácticamente igual, eso sí, poco tiene que ver el precio de una y otra. ¡Que no se te escape! Ah, el cierre frontal es con botones de perla. ¡Preciosos! Eso sí, dicen desde la firma, que la camisa talla menos de lo habitual y por lo tanto podemos intuir que queda ajustada. Tenlo en cuanta antes de comprar la prenda.

Su corte de pelo y maquillaje: el más rejuvenecedor

En el plano beauty, ha destacado, particularmente, su peinado. La reina de corazones ha presumido de melena (lleva el corte de pelo bob que más rejuvenece a su edad), dejándola suelta y luciendo un volumen increíble con raya al medio. Su maquillaje ha sido, como la ocasión lo merecía, muy potente. Isabel ha lucido una mirada muy profunda y marcada con lápiz de ojos negro, varias capas de máscara de pestañas y sombras en tonos rositas, además de colorete y un labial brillante en color nude en los labios.

Sin duda, con Isabel hemos aprendido por partida doble una lección de estilo increíble para el mes de diciembre en cuanto a look y también que los corte de pelo que más de moda están son los cortos. Además, una melena como la suya, a la altura de los hombros, es su mejor aliada para que los complementos luzcan más. No hay más que ver cómo la empresaria presuma de joyas. En definitiva, ha optado por un peinado que destaca mucho su estilo juvenil y, además, le deja el rostro despejado, con un peinado suelto que le da mucho movimiento a su look.