¡Rumbo a los Oscar! Después de unos días de los más emocionantes tras la celebración de los Premios Goya, Penélope Cruz tiene la vista puesta en su nominación a Mejor actriz protagonista por su papel en ‘Madre paralelas’, el último film de Pedro Almodóvar. Hoy, también por motivos laborales, ha viajado hasta Madrid para presentar su nuevo trabajo: ‘Competencia oficial’, una comedia donde comparte set de rodaje con Antonio Banderas, que se estrenará el 25 de febrero en cines. Para la ocasión, la actriz ha apostado por un estilismo con aire ochentero diseñado por su firma fetiche: Chanel.

Así, la de Alcobendas ha escogido un minivestido de manga larga, estilo abrigo, en color malva y adornado con el icónico logo de la doble ‘C’ que define a la firma de lujo. Un diseño de prêt-à-porter que vimos en el desfile Primavera-Verano 2022 de la Maison. ¿El precio? Más de lo que nuestro bolsillo es capaz de asimilar. Por eso, nosotras hemos buscando una opción low cost que parece inspirado en la última propuesta de la firma francesa.

Para coronar el look, ‘Pe’ ha añadido un bolso de la misma firma y unas sandalias de plataforma con un taconazo de infarto, pero cómodo con plataforma, con el que ha posado como una auténtica estrella en el photocall.

Tenemos la versión económica del vestido de lujo de Penélope Cruz

Ha sido en Mango, que tomó como referencia la semana de la moda de París y, en particular, el último desfile de octubre del año pasado de Chanel para crear una colección inspirada en los años 80 con modelos idénticos a los de la firma. El conjunto que te proponemos parece de lujo y, aunque no lo es, se parece y mucho. Tiene el color malva como protagonista que, además de ser el color del año por excelencia, es muy favorecedor en mujeres morenas como Penélope. Además, es un look muy ponible que te puedes poner para cualquier ocasión y, lo mejor de lo mejor: es increíblemente económico.

Es un dos piezas de chaqueta y falda con estampado de pata de gallo. La falda es corta, cortísima, de corte recto y talle alto que cuesta 18 euros porque está rebajada. La chaqueta, es un modelo cropped con hombreras y cuello redondo. Tiene un precio 59,99 euros. La puedes obtener en tallajes que van desde la XS a la XL. El outfit, en su totalidad, es tan similar al que luce la hollywoodense que incluso los botones parecen estar replicados. En definitiva, te dejamos en nuestra galería ambos looks para que comparen las piezas. Y, ¡Ojo! si te atreves con nuestra propuesta es probable que te confundan con ella porque parecerás su hermana gemela.