En el último tramo del 2022, pudimos observar la llegada de la tendencia de los pantalones metalizados. Muchas firmas de alta costura incluyeron en sus colecciones diseños confeccionados en materiales súper vistosos (dorado, plateado, rosa metalizado y tonos brillantes) en infinidad de cortes. Este año, las editoras de moda no discriminan ningún tipo de silueta, aunque el corte ancho y flare están en alza, parece que estos pantalones –que engatusarían a cualquier hurraca– permanecerán con nosotras hasta que lleguen los meses de calor. Hoy, Paz Padilla se ha dejado ver con unos pantalones intergalácticos que están causando sensación en mujeres de todas las edades, y los ha combinado con maestría. Te contamos todos los detalles de su look y te invitamos a que le eches un ojo a nuestra selección. Pues hemos escogido los 5 pantalones metalizados más bonitos para que puedas hacerte con unos.

Desde que la humorista fundara junto a su hija, Anna Ferrer su propia firma de moda, No Ni Na, parece que le ha cogido el gusto a eso de ser una cazatendencias, o, como lo llaman ahora, "coolhunter". A la actriz no se le escapa ni una y quiere probarlo todo. Además, Paz no tiene ningún miedo de atreverse con prendas arriesgadas o divertidas, todo lo lleva con gracia y estilo. Durante su última reunión de amigas del instituto, la presentadora se ha dejado ver con unos pantalones metalizados de corte slouchy que le sentaban de maravilla. El llamado corte slouchy hace referencia a los pantalones entallados en la cintura, por gomas o botones, pero sueltos en las caderas; bastante holgados en las piernas –parecidos a los de corte balloon– pero pesqueros en el bajo.

Paz Padilla ha combinado sus pantalones metalizados con unas Converse clásicas

En la parte superior de su outfit, Paz se enfundó en un jersey de punto grueso y cuello alto, con mangas abullonadas y una cárdigan de botones frontales. Además, como accesorio très chic, incorporó un bolso bandolera de Louis Vuitton con el estampado más reconocible y emblemático de la firma francesa. Y para finalizar su look, se calzó unas comodísimas y atemporales Converse de suela ancha en color blanco, combinan con todo.

