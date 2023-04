¿Eres de las que no se quita las chanclas en todo el verano? Lo sabemos, sí. Unas buenas chanclas no pueden faltar en cualquier outfit casual para bajar a la piscina o para ir a la playa. Hoy, Dulceida nos ha desvelado su última adquisición: unas sandalias con forma de tiburón que nos han enamorado por completo. ¿Lo mejor? Las hemos encontrado en Shein a un precio súper económico y en una gran variedad de modelos. Te contamos todos los detalles a continuación.

Aida Domenech causa tendencia con cada prenda que muestra en sus redes sociales. Hoy, gritaba de emoción junto a su hermano al mostrar sus últimas chanclas acolchadas de la firma Shark Slides. Las originales chanclas tienen un diseño muy divertido, con aletas y dientes en la parte delantera. Están disponibles en una gran lista de colores, desde los más vibrantes, hasta los tonos pastel más suaves y combinables. Exactamente el mismo modelo lo hemos encontrado en Shein a un precio de 12,75 euros. ¡Son idénticas!

Combina las chanclas de tiburón de Dulceida con unos vaqueros rotos

Pero ¿Cómo podemos incluir estas preciosidades en un look casual? Hay infinidad de posibilidades para integrarlas en un look. Desde unos shorts vaqueros, hasta una falda cargo o unos pantalones parachute, estas sandalias no tienen límites. La tendencia de lo 'ugly' vuelve a estar de moda, por ello muchas firmas de moda de alta costura como Jaquemus u Off-White ya han mostrado en sus pasarelas a modelos con calcetines blancos bien altos y chanclas o sandalias. Los gorros de pescador y los sombreros de paja ya no son sólo cosa de los días de playa y están empezando a poner los pies en las grandes ciudades. Así que no lo dudes ni un segundo e incluye accesorios divertidos para acompañar a tus chanclas shark de colores.

Si las chanclas de Dulceida te han parecido muy estridentes o no van con tu estilo, te traemos una selección de chanclas que podrán encajar en todos tus looks este verano. Las Adidas de estilo vintage, las forradas de peluche y los colores pastel prometen ser algunas de las más demandadas de la estación. Desliza para ver en la galería nuestras alternativas y hazte con unas antes de que se agoten.