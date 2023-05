Marta López ha vuelto a patinar con uno de sus estrambóticos y más locos looks. Analizamos las prendas que protagonizaron este desliz de estilo.

La colaboradora de Telecinco ha vuelto a patinar con su look. Aunque, de vez en cuando, la 'ex gran hermana' acierta con sus estilismos, últimamente, en cuestión de estilo está en horas bajas. Marta López ha estrenado hoy un outfit del que nos es más fácil comentar los aciertos que los errores. Analizamos el último modelito de la influencer a continuación y te damos todos los detalles.

No sabemos quién está aconsejando a Marta López a la hora de combinar prendas de su armario, pero le pedimos por favor que se aleje inmediatamente de los motivos 'emo' que triunfaron a principios de los 2.000. En primer lugar, Marta se puso un top de corte lencero, con tirantes y confeccionado en satén blanco, hasta aquí todo correcto; lo curioso de la prenda es que mostraba un doble volante en el escote redondo, uno de guipures negros y otro de calaveras con flores rojas.

A partir de aquí, todo fue un desastre. Por un lado, incorporó una falda de punto calado blanco que a priori parecía ser la prenda con más cordura de este estilismo, pero Marta no tardó en poner en práctica la filosofía de "más es más" e incorporó una sobrefalda de volantes con el mismo estampado que encontrábamos en el top. Además, la sobrefalda mostraba un nuevo volante estampado, esta vez en color azul celeste, con corazones rojos y encaje blanco.

Marta López combina su estilismo con unas zapatillas de corte Converse

Súbitamente, por si todo lo anterior era poco, la colaboradora sustituyó su top de volantes por una nueva prenda, más escandalosa todavía que la anterior. La nueva prenda era un crop top confeccionado en denim a modo de chaleco del que salían dos mangas de volantes voluminosos de nuevo con calaveras y corazones.

Para rematar su estilismo, la influencer calzó sus pies con unas zapatillas negras con bordados en la parte externa que versaban "good vibes", claro que sí. Tenemos que decir que las zapatillas de la firma Converse vuelven a estar de moda (sobre todo con suela chunky) y que ya son muchas las que las combinan con falda midi para ir cómoda y dejan los tacones a un lado, pero en este estilismo sencillamente no funcionaron como deberían.

Si Marta hubiera escogido un top lencero básico, sin florituras y hubiera prescindido de la sobrefalda, el look, probablemente, hubiera sido más acertado. No obstante, esta vez, sólo nos queda darle la medalla al mejor patinazo del mes mayo y rezar para que no vuelva a mezclar estampado de calaveras con encajes de colores.