Ya de vuelta en la capital, Belén aseguraba a sus fans que ha vivido unos días de desconexión que le han hecho muy feliz. Sin embargo, ha sufrido un pequeño percance. "He estado descansando unos días en Alcalá (Tenerife). No os imagináis lo feliz que soy allí, lo único malo que me ha pasado es que me he roto el cuarto dedo de mi pierna malita. Pero estoy feliz", aseguraba la colaboradora, que ya está preparada para darlo todo en su puesto de trabajo.