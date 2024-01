Los mejores y más impresionantes looks de la alfombra roja de los Emmy 2024

Los ojos de las más fashionistas llevan unos días fijados en la Semana de la Moda masculina de Milán, en la que ya se vaticinan algunas tendencias de lo que veremos en las colecciones femeninas. No obstante, desde este lunes, ha sido eclipsada por el constante goteo de celebrities en Los Ángeles, la noche del domingo al lunes con los Critics Choice Awards, y, ayer, con los Primetime Emmy 2024. Esta 75ª edición de los galardones dedicados a la pequeña pantalla ha traído consigo mucha moda. Analizamos los mejores looks de la alfombra roja y desgranamos las tendencias que asomaron en los estilismos de la noche.

Los Critics Choice Awards habían dejado el listo muy alto, aunque las protagonistas de las mejores series y programas de televisión consiguieron no bajarlo y, en algunos casos, superarlo. The White Lotus, The Crown, The Last of Us y Succession han arrasado este año y las protagonistas defendieron con uñas y dientes sus elegantes vestidos de gala. Las tendencias que vimos en esta alfombra roja siguieron la línea de lo que ya vimos en los Globos de Oro: mucho color rojo, vestidos de sirena, algún que otro flúor y lentejuelas por doquier.

Jessica Chastain arrasa de Gucci en los Premios Emmy 2024

Los fanáticos de Taylor Swift dirán que la cantante fue primero, y es cierto. El pasado 8 de enero, durante la red carpet de los Golden Globes , la estrella del pop estadounidense se enfundó en un vestido color verde pistacho confeccionado en paillettes wet de la firma Gucci con el que se convirtió, para algunos, en la favorita de la noche. Lo cierto es que, en un mar de vestidos negros y rojos, el verde destaca. Esta fue exactamente la fórmula que copió Jessica Chastain para asistir a los Emmy 2024. Sin embargo, sustituyó las lentejuelas por los flecos, eso sí, el vestido tenía un diseño bien parecido.

Otra tendencia que se repitió fue la de las flores tridimensionales. Parece que desde que Armani y Valentino las introdujeron a principios de 2023 en sus colecciones de moda no han perdido fuelle. Para muestra, dos botones: Meghann Fahy y Beatrice Granno. Ambas lucieron dos preciosos vestidos de Armani con flores 3D en el escote, el rojo, muy presente en el de Meghan y el negro al mando del look de Beatrice.

Descubre en la galería los estilismos de Natasha Lyonne, Joan Collins, Jennifer Coolidge y... ¡muchas más! No te pierdas los grandes looks de los Emmy 2024.