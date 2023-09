Lleva un montón de años siendo una de las caras más reconocidas de nuestro país y va a seguir siéndolo muchos más. En cuanto a su estilo, también es uno de los más copiados y aclamado por la crítica. No importa si hablamos de un look para salir en un programa de televisión, si la vemos de cena romántica o si está de vacaciones, Emma García siempre acierta. ¿Qué está en la playa? No enseña sus bikinis más ideales, ¿qué toca volver al trabajo? también sabe cómo crear los outfits más elegantes. Nos lo acaba de demostrar con su último bolso, que no puede ser más, bonito... y muy ponible.

La periodista encuentra en las grandes tendencias de moda otra de sus pasiones, sacando del armario las prendas y los complementos más top del momento. Este verano ya le hemos copiado unas cuantas cosas, aunque su nuevo bolso es de los últimos estrenos que más nos han gustado. No necesitas nada más que ese complemento para arrasar y completar un look de forma magistral, porque él solo tiene el protagonismo.

Se trata de un fantástico capazo que podemos llevar a modo bandolera en nuestro día a día. Ella lo lleva para acompañar un estilismo que no puede ser más sencillo, unos pantalones vaqueros y una camiseta blanca básica -vamos que todas tenemos estas prendas en casa-. Nos encanta su capazo -o bolso rafia-, en tamaño mini, de la firma española Mauska. Toma nota porque aunque te parezca un accesorio puramente estival, también lo vamos a llevar en otoño. Fichamos el mini capazo de Emma García hecho íntegramente en España El modelo que ha estrenado Emma García es el bolso 'Majorellene Mini' de la colección de Mauska, con correa extraíble y ajustable en largura pudiéndolo llevar al hombro o cruzado. Está hecho con hojas de palma y con piel de becerro italiana de curtición vegetal, incluye un saquito interior de algodón y un bolsillo interior de piel de napa. ¿Su precio? 180 euros. Ella lo lleva con la solapa en color marrón, pero en la página web de la firma hay modelos en otros tonos infalibles como el negro, el caramelo o el blanco hueso. Eso sí, al ser una pieza de producción sostenible, las unidades son limitadas. ¡No te quedes sin él! Y si la presentadora utiliza capazos a pocas semanas del otoño... ¿Por qué no los llevamos también nosotras durante el invierno?