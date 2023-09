La 78ª edición de la Semana de la Moda madrileña está dejándonos 'lookazos' y una estela de tendencias que deberemos coger al vuelo antes de que llegue el frío. Los cortes, los tejidos y los colores van cambiando a un ritmo frenético y se abren paso entre cientos de prendas que compiten por ser el 'must have' de la temporada. Elena Tablada se ha dejado caer por el último desfile de Odette Álvarez con un original (y algo excéntrico) look del que podemos extraer algunos trends de las colecciones venideras. Analizamos su estilismo y te contamos las novedades que vimos desfilar.

Odette Álvarez ha dejado muy claro cuáles son sus propuestas para los próximos meses: lentejuelas XXL, juegos de volúmenes, tejidos brillantes como el satén o el lúrex, solapas de grandes dimensiones y escotes cruzados de tipo halter. Sin duda su última colección encaja con fiestas nocturnas en las que queramos llamar la atención.

Elena Tablada ha combinado su maxiblazer con unas sandalias de tiras plateadas

La influencer asistió al desfile engalanada con una americana oversize a modo de vestido. Lo curioso de la prenda es que las solapas de tipo smoking eran asimétricas; una de ellas reposaba en su pecho enmarcando su busto. En cambio, la otra se desbocaba creando un volante que se elevaba hasta su hombro derecho, cruzaba el pecho y acababa reposando en la falda. Por otro lado, el resto de la blazer estaba adornada con cientos de cristales.

Sabemos que en cuanto se acerca el otoño, las tiras de strass empiezan a aparecer en las prendas de las nuevas colecciones, pero, desde luego, Elena Tablada consiguió llevar estos adornos a otro nivel. En cuanto a los accesorios, la influencer apostó por un collar corto también de cristales, pendientes tipo aro con pequeños brillantes y una cadena con una cruz plateada. Unas sandalias plateadas con tiras al tobillo y puntera cuadrada completaron su look, aunque la empareja de David Bisbal quiso acompañar su estilismo con un buen makeup.

Un estilismo así de arrollador no podía ir acompañado de un maquillaje muy recargado. Por eso, Elena Tablada escogió una sombra de ojos rosa que aplicó tanto en párpado superior como en la esquina inferior de sus ojos; iluminador en la zona de su lagrimal, bronzer y colorete para marcar su óvalo facial. Además, perfiló sus labios con un lápiz ligeramente más oscuro que el lipstick y con lápiz negro delineó la línea de agua de sus ojos. Sin duda, un estilismo cañero que no pasó inadvertido en los pabellones de IFEMA.