Hace pocos días Tamara Falcó se ha dejado ver con un look rural de escándalo. Días antes viajaba a Nueva York para asistir a un desfile de moda y grabar su serie ‘La marquesa’ para Netflix. pudimos verla en un encuentro fortuito con Vargas Llosa cerca de una librería, o parando un taxi como Carrie Bradshaw por las calles de la ciudad que nunca duerme. Aunque a la hija de Isabel Preysler le encantan los escaparates, las fiestas nocturnas y el estilo de vida cosmopolita, ha decidido escapar del mundanal ruido para desintoxicar el cuerpo y verse cara a cara con la madre naturaleza.

A Tamara Falcó siempre le ha gustado la hípica y no ha dudado ni un segundo en convertir un outfit para montar a caballo en el estilismo perfecto para pasar un día de campo muy clásico y versátil. En los días de frío que ahora han vuelto a nuestras vidas no tenemos por qué lucir siempre un plumas e ir forradas hasta las cejas. La marquesa de Griñón ha optado por el estilo british, botas camperas, un pantalón ajustado, pero cómodo para los paseos campestres; americana ecuestre, camisa blanca y chaleco acolchado para poder lucir muy chic sin acabar tiritando.

Empecemos a analizar el look rural de Tamara Falcó. En primer lugar, como no podía ser de otra manera, unos buenos botos Valverde marrón caramel, célebres ya por calzar a los rocieros más estilosos; después eligió un pantalón negro elástico de corte pitillo, que da libertad a los movimientos y poder bajar y subir del caballo sin sorpresas, nada de rigideces. Para completar el look, una camisa blanca de cuello mao, sin complicaciones. La chaqueta de solapas de estilo equitación de color caqui le da un aire británico al estilismo. Después la pudimos ver introduciendo un chaleco acolchado de Barbour modelo Betty Interactive Liner en verde musgo.

Horas más tarde, ya sin sol, la marquesa se enfundó con un poncho de lana camel de flecos para cortar el viento. En el caso de los accesorios se llevó lo imprescindible: un reloj y un bolso de Hermés color vino, que combina estupendamente con la gama cromática que Tamara había elegido.

De nuevo la hija de Isabel Preysler nos ha dejado otro de sus magníficos outfits que la han convertido en una de las mujeres con más estilo de nuestro país. Para ir a la oficina, para un acontecimiento especial o para un día de campo… Tamara siempre es fuente de inspiración.