El total look es la opción más sencilla y elegante para las mayores de 50

El total look es una opción muy fácil y elegante para conseguir un look chic y conjuntado de manera rápida y sencilla. Así nos lo ha demostrado la influencer Pilar de Arce que además, en esta ocasión, ha utilizado el color morado de su look para reivindicar el papel de la mujer durante este 8M.

Pilar de Arce es conocida por su exquisito gusto y sus alucinantes lookazos para las mayores de 50 pero también es una influencer comprometida socialmente que utiliza su plataforma para concienciar sobre temas importantes y luchar por causas justas. En esta ocasión ha lucido este bonito total look en morado que ahora tú puedes lucir durante el resto del año.

Pilar de Arce ha escogido un traje morado de dos piezas que ha combinado con una camiseta en el mismo color y unos zapatos grises. Como complementos ha escogido unos pendientes y un colgante en tono plateado además de sus características gafas de sol y labial rojo.

Pilar De Arce luce espectacular en este traje monocromático

El morado además, es el color de la temporada, así lo ha demostrado Versace en su última colección y no es de extrañar porque es un color femenino cargado de fuerza. Sin embargo, tu puedes conformar tu versión de tu total look en cualquier color. Ya vimos no hace mucho a Virginia Troconis en un espectacular total look verde esmeralda que nos encantó. Así que una vez que hayas decidido el color que más te gusta (o te favorece) pasamos a conformar el look.

Para conseguir este modelito solo necesitas hacerte con un traje de dos piezas de ese color, el de Pilar es de la marca myxmyclothing pero nosotras lo hemos encontrado de otros muchos colores en las casas de moda más asequibles. Los hay de todos los colores y estilos que puedas imaginar así que no dudes y hazte con uno ya.

A la hora de combinarlo solo tendrás que decidir lo que quieres ponerte debajo (una camisa, blusa o camiseta) pero que sea del mismo color para poder seguir con esta estética de total look. Podrás meter un color distinto en los zapatos como hace Pilar o construir el outfit monocromático de pies a cabeza.

Para conformar el total look de un solo color solo necesitarás hacerte con un traje de dos piezas

Este tipo de trajes son perfectos para el entretiempo ya que te dan la posibilidad de jugar con las capas de ropa según la temperatura del día además que si te cansas de llevarlo todo del mismo color podrás crear nuevas combinaciones interesantes combinando las prendas por separado.

La simplicidad del look monocromático también ofrece una gran cantidad de posibilidades para los accesorios. Los zapatos, cinturones y bolsos pueden ser elegidos para añadir textura y contraste al conjunto, sin interrumpir la continuidad del color. Esto crea un estilo superelegante y sofisticado que es perfecto para ocasiones especiales.

Además, los trajes monocromáticos son (aunque no lo parezcan) bastante versátiles y pueden ser utilizados para diferentes ocasiones y eventos. Dependiendo del color elegido, pueden ser apropiados para eventos de día o de noche. Por ejemplo, un traje monocromático de color rosa pastel puede ser adecuado para un look de invitada una boda de día, mientras que un traje monocromático oscuro puede ser perfecto para una cena formal.

Lo que está claro es que un traje monocromático es una opción fácil para aquellas que desean simplificar su armario y reducir el tiempo que necesitan para armar un conjunto que funcione con un total look. Haciéndote con un traje monocromático de corte favorecedor no es necesario pensar en cómo combinarlo y te aseguramos que estarás elegante y a la moda.