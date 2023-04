El sombrero cowboy vuelve para ser el accesorio más cool de este verano

¡Descubre el accesorio más cool de este verano que no te puedes perder!

El sombrero cowboy vuelve a estar de moda y es el accesorio imprescindible (y más cool) para esta temporada veraniega. Este accesorio se ha convertido en una de las principales tendencias de la moda actual, y es que este tipo de sombrero es un clásico que nunca pasará de moda (o sí, pero siempre acaba volviendo).

Ya lo llevaba Sara Jessica Parker allá por los 90 en la serie Sexo en Nueva York y aunque el sombrero cowboy es un elemento comúnmente asociado con los vaqueros y el mundo rural, hoy en día se ha convertido en una prenda que se puede combinar con cualquier tipo de look veraniego. Si bien es cierto que a menudo se suele utilizar para darle un toque bohemio o hippie a nuestro atuendo, podemos llevarlo de muchas otras formas.

Para las mujeres, el sombrero cowboy puede ser una pieza clave en nuestro armario de verano. Al ser un accesorio tan versátil, se puede combinar con casi cualquier tipo de prenda. Estas son algunas de las formas en que se puede lucir un sombrero cowboy:

Con una camiseta básica y unos vaqueros: Este look es perfecto para el día a día durante tus vacaciones de verano. Simplemente necesitamos una camiseta básica, unos vaqueros y un sombrero cowboy para darle un toque más sofisticado y diferente.

El sombrero cowboy es el accesorio más divertido para los looks de verano

Prueba con un vestido corto: Si queremos darle un toque más femenino y chic a nuestro outfit. Podemos combinar el sombrero cowboy con un vestido corto. Es una combinación perfecta para las tardes de verano o para una cena al aire libre. Queda genial incluso con los vestidos más llamativos o de noche.

Con una falda vaquera larga: La falda larga es una prenda muy femenina que puede combinarse con un sombrero cowboy para darle un toque más bohemio. Este look es perfecto para un día de paseo o una tarde de compras.

Como vemos, el sombrero cowboy es una prenda muy versátil que se puede utilizar en una gran variedad de situaciones. Además, es muy fácil de combinar y podemos crear looks muy divertidos con él.

En cuanto a los colores, podemos encontrar sombreros cowboy en una gran variedad de tonalidades, desde el clásico marrón hasta el negro o el blanco a nuevos colores vibrantes como tonos rojizos. Todo dependerá del estilo que queramos darle a nuestro look y de nuestras preferencias personales.

En resumen, el sombrero cowboy es un accesorio imprescindible para esta temporada de calor. Si queremos ir a la moda y darle un toque especial y muy cool a nuestro atuendo, no podemos dejar de lado esta prenda tan versátil. Y lo mejor de todo es que podemos encontrar sombreros cowboy a precios muy asequibles en tiendas low cost, por lo que no hay excusa para no lucirlo en cualquier ocasión.