Julia Janeiro, la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, cumple veinte años y no para de sorprendernos con su estilo sensual y su belleza exuberante.

Desde que cumplió la mayoría de edad, Julia Janeiro no ha dejado de dar prueba de la lujosa vida que lleva y los impresionantes looks que le acompañan cada día. Con el paso de los años, la joven no ha dejado de postear imágenes donde se le ve lucir outfits sexys y explosivos, la más puro estilo Kim Kardashian. Sin ir más lejos, la hermana de Andrea Janeiro ha celebrado su 20 cumpleaños modelando un imponente vestido blanco súper ceñido, acompañado de su increíble melena larga como mejor complemento. Sin duda estamos ante su puesta en escena más sensual.

La joven está empezado a tener mucha influencia en las generaciones más jóvenes. Su forma de vestir es atrevida, moderna y casual. Sus modelitos se caracterizan por las combinaciones llamativas y sexys y, porque es capaz de mezclar un look cómodo con impresionantes bolsos de lujo. Desde que hizo público su perfil de redes sociales hemos podido ver cómo Julia es fan confesa de las marcas de lujo, teniendo entre su colección un montón de accesorios de moda que solo una joven con altas capacidades económicas como ella se puede permitir.

Con motivo de su cumpleaños, la influencer ha vuelto a hacer gala de su sensualidad con un vestido blanco, de largo midi, escote palabra de honor y súper entallado en todo el cuerpo. Aunque parezca un poco sencillo, lo más impactante es la impresionante raja de vértigo que lleva en la parte de atrás de las piernas que le hace unas curvas de infarto. Este vestido le sienta de escándalo. Está confeccionado en un fresquito punto de cáñale y en un color blanco radiante que resulta su bronceado natural.

Los retoques estéticos de Julia Janeiro a sus 20 años

Julia acaba de estrenar la veintena. Pero, varias semanas antes de la fecha señalada, la joven pasó por varios centros de belleza de Madrid, donde vive con su novio en una de las zonas más ilustres de la capital, para poner a punto su imagen, desde el pelo hasta las pestañas, pasando por un retoque en los labios. Así, la hija de Jesulín ha aprovechado sus sesiones beauty para enseñar públicamente sus retoques.

Lo primero que hizo fue ponerse extensiones de pestañas para potenciar aún más su mirada exótica. "Llevo extensiones de pestañas, efecto mojado y ojo de gato”, confiesa la joven. “Gracias por dejarme estos ojazos”, decía dejando claro que los responsables de su cambio eran los expertos detrás de 'Fenix by Javier Palacios'. Un centro de estética ubicado en Getafe que se ha convertido en su favorito.

También ha cambiado el estilo de su pelo. Ha dejado de lado su larga melena lisa y, ahora lleva unas ondas muy marcas que se ven ultra cool porque tienen textura y dan mucho volumen. Para nosotras, son un peinado ideal para una cita, una cena o un evento importante.

Pero esto no es todo, Julia se ha sometido a varias aumentos de labios con ácido hialurónico. Otro de sus cambios más notorios fue el pecho. Y se que al cumplir los 18 años, Juls (como se llama en el mundo virtual) pasó por el quirófano para someterse a una cirugía de aumento de pecho.

En definitiva, tras pasar pos varios retoques estéticos, presume de su nueva imagen. De hecho, en el artículo de hoy podemos ver cómo su buena forma física y el cuidado de su cara y cuerpo son muy importantes para ella. Es como una religión que le ha llevado a convertirse en una mujer de lo más exuberante.