Marta López Álamo nos ha sorprendido con su look de primavera más romántico: vestido blanco, botas cowboy y bolso crudo. Te lo enseñamos aquí.

La primavera saca nuestro lado más romántico, no solo a nivel personal si no también a la hora de vestir. Comenzamos a usar prendas más coloridas (en rojos, rosas, naranjas, tonos pastel...), estampados de flores, volantes, bordados... Marta López Álamo es una de nuestras celebrities más 'in love' y, aunque aún quedan cerca de dos meses par su boda con Kiko Matamoros (tendrá lugar el próximo 2 de junio en Madrid), ya la hemos podido ver de blanco con un vestido que nos ha encantado porque tiene las tres Bs: bueno, bonito y barato. ¡Descúbrelo aquí!

El look más romántico de Marta López Álamo

Marta López Álamo nos ha enseñado el look que ha elegido para pasar un día de recados por la ciudad mientras ultima los preparativos de su boda con Kiko Matamoros. Para este día, ha optado por ir fresquita y cómoda con un vestido sencillo, pero le ha dado un toque muy chic y elegante con los complementos.

El outfit está compuesto por un mini vestido blanco con el que hace un guiño a su futura boda, y es que qué mejor que ir como una verdadera novia a preparar los últimos detalles de tu enlace... ¿verdad? El vestido es de la marca Shein y tiene un ligero efecto corsé en la cintura, el escote de pico bastante pronunciado, las mangas de globo y el bajo asimétrico. Nos encanta porque además de ser súper bonito y favorecedor es una prenda todoterreno para la primavera. Y lo mejor de todo es su precio: cuesta solo 17 euros. ¡Una ganga!

Nos parece un vestido perfecto para llevar a cualquier parte, ya sea a trabajar a la oficina, a una comida con amigas o en familia, una tarde de compras... A Marta le parece incluso ideal para una futura novia en su despedida de soltera. ¡Lo más!

Ella lo ha combinado con unas botas cowboy en tonos turquesas que nos parecen súper originales y también le ha añadido al look un bolso en un tono crudo que le da un toque de elegancia extra... ¡Muy guapa!

Si quieres descubrir todas las prendas con detalle, sigue bajando hasta nuestra galería. Ahí te lo enseñamos todo... ¡No te lo puedes perder!