El resurgir del vestido Strapless: el regreso de la elegancia clásica

El vestido strapless (o vestido sin tirantes) ha sido uno de los vestidos más icónicos ( y reproducidos) en la historia de la moda y que ahora vuelve, una vez más, a nuestros armarios para salvarnos en las situaciones más elegantes (y en las más casuales también). Este verano el vestido strapless vuelve dispuesto convertirse en la prenda que no querrás dejar de ponerte.

Aunque algunas mujeres puedan considerar que el vestido strapless es una elección "arriesgada", la verdad es que es una prenda muy agradecida que se adapta a todo tipo de cuerpos y edades. Nos parece una opción muy correcta especialmente para las mujeres mayores de 50, para quienes este estilo de vestido puede ser una excelente opción para lucir muy elegantes y sofisticadas.

El vestido Strapless: la elegancia que no pasa de moda

A la hora de combinar un vestido strapless, es importante el contexo en el que vayamos a utilizarlo. Para combinarlo durante un evento formal, opta por accesorios delicados y refinados, como un collar de perlas o unos pendientes largos (muy en tendencia ahora mismo). Un bolso de mano en tonos neutros complementará el conjunto de manera exquisita. Y en cuanto al calzado, unos zapatos de tacón en tonos metálicos o negros serán la elección perfecta para completar el look.

Pero este tipo de vestido también te servirá para looks más informales y casuales. Todo depende de cómo lo combines ya que agregandole unos accesorios más relajados y desenfadados como una camisa oversize por encima y unas zapatillas podrás conseguir un look más juvenil y relajado. Pruebalo también con una americana y unos zapatos planos (como unos mocasines) para un look chic y de tendencia. Las combinaciones son infinitas (igual que tu imaginación) para lucir este tipo de vestido.

En la galería te recomendamos nuestros favoritos que van desde el clásico y versátil vestido strapless blanco hasta diseños más atrevidos. Ya estás tardando en hacerte con esta prenda atemporal y que siempre queda bien.