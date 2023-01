Tres semanas le han bastado a Alice Campello para recuperar la figura después de su cuarto embarazo. En estas fotografías donde vemos a la modelo pasear con sus hijos por el parque del Retiro de Madrid, aparece con un look muy natural, sin nada de maquillaje y con la cara un poquito hinchada todavía, pero con la figura prácticamente igual a antes de su embarazo.

Y es que elegir outfit después de dar a luz no es tarea fácil. Para la primera salida tras el nacimiento de su hija Bella, que vino al mundo el pasado 9 de enero, Alice eligió un conjunto muy cómodo y casual con pantalones vaqueros anchos de estilo boyfriend, jersey de cuello alto, chaqueta cropped de lana y deportivas blancas. Así, la esposa del futbolista Álvaro Morata ya ha comenzado a hacer vida normal y salir a la calle con sus hijos.

Alice Campello, de paseo con la pequeña Bella

La italiana está encantada con la llegada de su cuarta hija. Por eso, para celebrar que ya está totalmente recuperada del parto, Alice ha decidido salir a pasear por el centro de Madrid con su pequeña Bella en brazos. Este bebé es la primera niña tras los nacimientos de los mellizos Alessandro y Leonardo, en 2018, y de Edoardo, en 2020.

Cuando reflexiona sobre la gran familia que ha formado, siente que su felicidad es completa, sin embargo, el nacimiento de la pequeña de la familia fue más complicado de lo que esperaban. La propia Alice ha contado en una entrevista en el programa 'Verissimo' de la televisión italiana que tras el parto tuvo una hemorragia fuerte que la llevó a necesitar "17 transfusiones de sangre". "Los médicos no podían detenerla y permanecí doce horas en el quirófano, donde me entubaron", relata. Fue entonces cuando la llevaron a la UCI: "No recuerdo nada de ahí, eran las diez de la mañana y me desperté a las diez de la noche".

Una vez pasado el susto, comenta cómo se siente con la bebé de la casa y habla sobre las ganas que tenía de ser mamá de una niña. "Me lo merecía y siempre lo había querido".

Un look sencillo para los días casual

La imagen de la italiana pasando con sus hijos por Madrid es de pura normalidad. Lejos de la imagen de glamour a la que nos tiene acostumbradas, la esposa de Morata nos ha dejado claro que es una chica como cualquier otra. Vestida súper sencilla e informal, con un abrigo corto, pantalones vaqueros holgados y deportivas blancas, se ha dejado ver con un estilismo despreocupado, pero a la última, dando toda una lección de estilo. Lo mejor es que hemos fichado algunas prendas de su outfit: su chaqueta de Zara y sus deportivas de la marca Golden Goose, calzado que, por cierto, comparte con Irene Urdangarin o Sassa de Osma.

A la pequeña Bella no le vemos la carita, pero va envuelta en una manta de punto rosa, con la que transmite la imagen de una familia clásica.