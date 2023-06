¡Larga vida a los vestidos de flores! Y es que no solo desprenden vitalidad a raudales, sino que también son capaces de convertir cualquier look sencillo en éxito absoluto las 24 horas del día. Además, debemos reconocer que son, desde siempre, nuestros grandes aliados cuando suben un poco las temperaturas. Y esto principalmente se debe a su poder camaleónico y a su gran capacidad para adaptarse, ya que son conjugables con zapatillas, sandalias de tacón, alpargatas, bailarinas, mules...

Pero no solo por este motivo nos gustan tanto los vestidos florales, hay un plus más. Y es que bien combinados, también se postulan como la mejor baza para acertar en eventos de verano no demasiado formales. Y ojo, porque ya no hace falta gastarse mucho dinero para hallar diseños ideales. En muchas de nuestras tiendas favoritas low cost se pueden encontrar esta temporada piezas que bien podrían competir con grandes firmas de lujo. Y sino te lo crees, solo tienes que echar un vistazo al vestido de Zara que acaba de estrenar Malena Costa.

Tus amigas, tu madre, tus hijas, tu prima... Este vestido de Malena Costa te lo va a pedir prestado todo el mundo

Hay prendas que es complicado compartir: calzado, complementos especiales que tienes pánico de que se estropeen, unos vaqueros que solo a ti te quedan como un guante... Pero hay otras que parecen hechas para que pasen de una silueta a otra. Y entre ellas se encuentran los vestidos. Lo cierto es que tengas la figura que tengas, hay diseños que logran adaptarse a la perfección a cualquier cuerpo y salir triunfadores sin mayor dificultad. Y estamos seguras de que el nuevo vestido de flores de Malena Costa es uno de ellos.

¿Qué argumentos tenemos para defender esto? Su escote pico disimulado y válido para todo tipo de pecho, su caída fluida vaporosa que estiliza las caderas, y su infalible corte midi, que añade un extra de sofisticación y alarga ópticamente las piernas.

Ya tengas 20, 30, 40 o 50 años, este vestido de flores es para ti. Y es que basta con completarlo con los accesorios adecuados para adaptarlo fácilmente a la mayoría de escenarios. ¿Lo mejor de todo? Su precio. Y es que solo cuesta 39,95 euros.

Malena Costa se ha decantado por completar este vestido floral con alpargatas de la firma Diplomatic, un mini bolso de rafia de Loewe, y pendientes de Aristocrazy. ¡Nos encanta este combo!

La modelo nos ha dejado uno de los looks infalibles que todos los veranos triunfan, tanto para nuestro día a día en la ciudad, como si vamos de vacaciones a un lugar de playa.