Estamos seguras de que ya tenéis en la agenda alguna boda de día en las próximas semanas. No os agobiéis si todavía no tenéis preparado el look al completo, pues esta primavera no dejan de salir al mercado nuevos diseños preciosos con los que ir despampanante a cualquier evento de día. En esta ocasión, María José Suárez nos ha sorprendido con uno de sus nuevos diseños que nos ha dejado con la boca abierta. Analizamos todos los detalles de su último look y te damos unos tips de moda para que tengas otras opciones para combinarlo igual de bien que ella.

La diseñadora de moda ya tiene entre sus manos algunas de sus creaciones de primavera-verano 2023. Su último vestido tenía un corte asimétrico con manga larga y hombrera abullonada, corte midi y lazada lateral que creaba un drapeado sutil en toda la prenda. Pero, sin ninguna duda, lo más llamativo del diseño era su precioso estampado de flores en tonos beige, rosas y coral de estilo vintage sobre un fondo champagne muy elegante. Esta creación estará disponible en los próximos días en la firma Avenenza, pues es una colaboración con María José Suárez.

Sandalias de colores y accesorios dorados: las claves del look de María José Suárez

Para completar su estilismo, la andaluza ha incorporado algunos accesorios dorados que le iban muy bien al vestido. Por un lado unos pendientes colgantes largos, ya que llevaba su pelo recogido en un moño bajo con raya lateral. En su muñeca lució una pulsera de cadena triple de eslabones gruesos y un reloj de pulsera también de oro. Te recordamos que esta temporada los accesorios de estilo artesano con formas irregulares y de tamaño XXL están muy en boga. Úsalos con cabeza para crear un estilismo equilibrado y sofisticado.

En sus pies, la novia de Álvaro Muñoz Escassi llevó unas sandalias de colores con tiras cruzadas muy divertidas. Si no os gusta mezclar tantos colores, una buena opción esta temporada es usar unos salones de vinilo transparente; si sois más clásicas, la opción de salones en color nude siempre funciona, eso sí, cuanto más puntiagudos, mejor. Las sandalias enredadera y los mules destalonados son una buena opción si queréis lucir una pedicura bonita y llamativa. ¡Hay infinidad de opciones para completar este precioso vestido!

¿Y de bolso qué me pongo? Pues muy sencillo, tomando como referencia alguno de los tonos del vestido dale rienda suelta a tu imaginación. Un bolso de mano en color turquesa como las flores mini del vestido o un clutch rosa o con acabado metálico pueden ser muy buenas opciones. Dejaremos a un lado los bolsos muy recargados o con demasiados adornos y optaremos por los colores planos y sin brillos, no queremos quitarle protagonismo al vestido.

Este vestido es ideal para las mujeres con piel morena y bronceada, pero no te preocupes si todavía no te ha dado tiempo a tomar el sol. Usa antes de la boda un bronceador corporal y unas gotas bronceadoras para el rostro para que este tono champagne contraste con tu tono de piel.

El look beauty de María José siempre se centra en dar profundidad con un smokey eye a sus ojos y jugosidad a sus labios. Pero nosotras te recomendamos no oscurecer tanto tus ojos en primavera y apostar por sombras más suaves y alegres. Una piel con efecto glow es ideal para lucir natural y bella en una boda de día.