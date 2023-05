El nuevo top favorito de Irene Rosales es de H&M y solo cuesta 10 euros

Reconozcámoslo: la mayoría de nosotras tenemos varias prendas en nuestro armario que cuando las compramos nos encantaban, pero que al final, solo nos hemos puesto dos o tres veces contadas. Y probablemente también te ha pasado que te has encaprichado de diseños de plena tendencia que en pocos meses han pasado de moda y ya no encuentras la ocasión para exprimirlos. Lo cierto es que, por desgracia, estas situaciones son habituales. Así que si esta temporada te has propuesto apostar por prendas todoterreno que te saquen fácilmente del apuro, no te aburran enseguida, y no cuesten mucho dinero, tienes que fichar ya el nuevo top de Irene Rosales. ¿El motivo? Cuenta con todo lo necesario para convertirse en un imprescindible de armario y en tu nuevo aliado favorito.

Hazte con el top más básico y barato de Irene Rosales y sácale partido al máximo

No hay nada que nos guste más que descubrir pequeños chollos fácilmente combinables y favorecedores. Y el nuevo top de Irene Rosales es una de esas inversiones seguras que te salvan cuando no sabes qué ponerte y necesitas una solución rápida pero triunfadora. "Hoy me compré este body en H&M y tengo que decir que será uno de mis favoritos este verano", afirma la mujer de Kiko Rivera.

Aunque a simple vista parece que solo se trata de un body elástico, lo cierto es que este top, bien completado, funciona tanto para una comida con amigas, como para salir por la noche o incluso en una cita romántica. Y es que su tejido entallado en punto suave y su escote alto halter con tirantes espagueti consiguen estilizar ópticamente la silueta a la vez que derrochan sensualidad y estilo. ¿Lo mejor? Solo cuesta 9,99 euros. Puedes hacerte con él en la página web de H&M. Está disponible desde la talla XS a la 4XL, por lo que es apto para todas.

A estas alturas de la vida es innegable que la apuesta animal print ha pasado por mejores y peores tiempos, incluso llegando a ser considerado de mal gusto (o choni, para entendernos). Pero tranquila, porque este 2023 los estampados más salvajes vuelven actualizados (y más refinados) para convertirse en los protagonistas de tus looks.

¿Un truco para triunfar las 24 horas con este top con estampado de leopardo? Llevarlo con prendas discretas como jeans wide leg, faldas midi lisas o pantalones culotte, y sumarle joyas sin miedo: pendientes con detalles, collares de piedras, brazaletes... ¡Serás el centro de todas las miradas!