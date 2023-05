En el mundo de la moda, las tendencias no entienden de edad. Es cierto que hay una guía para vestir de acuerdo a tu tipo de cuerpo, y que no TODO vale. Sin embargo, poco a poco, las mujeres maduras van incorporando a sus looks prendas que, de primeras, parecen más complicadas, pero NO lo son. Esto es lo que ocurre en el caso del 'cut-out', que consiste en llevar piezas de ropa con cortes estratégicos en determinadas zonas como puede ser el pecho, la cintura, el abdomen... Diseños que establecieron grandes referentes de estilo como Doña Letizia con su ya icónico vestido rosa fucsia y, ahora, es Ana Rosa Quintana quien nos muestra cómo llevarla como una verdadera experta. ¡Toma nota!

Tengas 20, 30 o 50 años.. puedes llevar esta tendencia por todo lo alto. Los estilismos de nuestras famosas nos han dejado varias formas de incorporarlo en nuestros looks. Alba Díaz, por ejemplo, nos sorprendió hace poco con un vestido de Zara con aberturas situadas en la zona de la cintura que resaltaba su figura femenina y, también, le daba un toque sexy a su puesta en escena. Su modelo nos encantó, al igual que el nuevo 'top' de Ana Rosa que tiene un corte en la zona del pecho, escote bardot y está confeccionado con frunces que, como ya debes saber, tiene un fuerte poder adelgazante.

Ana Rosa Quintana también se apunta a la moda 'cut out'

Nos gusta mucho el top de estilo 'cut-out' que ha llevado Ana Rosa Quintana al trabajo. El motivo es que tienen un toque juvenil que queda bien a cualquier edad. En primer lugar es una camiseta negra básica que cuenta con un corte en la zona del pecho. Tiene un diseño ajustado que consigue realzar bastante la zona del busto y le queda ceñido a su cuerpo como si se tratara de una segunda piel. Gracias el escote de tipo bardot, deja los hombros al aire y los estiliza.

Sin duda, es una opción muy elegante y muy acertada para tus estilismos de oficina. Solo tienes que combinarlo con un pantalón del mismo color, y unas sandalias de tacón y, ¡listo! Pero también queda de maravilla con unos pantalones vaqueros a contraste y unas deportivas.

Súmate a una de las tendencias de la temporada con estos 'tops' con aberturas que hemos encontrado en las tiendas 'low cost' y que están muy bien de precio. Además, hemos elegido piezas con aberturas en diferentes zonas para que se adapten a todos los gustos y sienten bien en todos los cuerpos. Por lo tanto... ¡No tienes excusa! DESLIZA.