Desde que se mudó a vivir a París cuando su marido, Sergio Ramos, fichó por el PSG parece que la influencia de la capital de la moda por excelencia ha hecho que sus looks sean más sofisticados. Poco queda ya estéticamente de la Pilar Rubio roquera que no se quitaba las camisetas de sus grupos de música favoritos, la cazadora de cuero, los pitillos negros y los botines con tachas, porque ahora sus looks son los de una auténtica lady (aunque ella se siga definiendo como comunicadora con alma roquera). En su armario encontramos las firmas más exclusivas, de Chanel a Louis Vuitton pasando por Gucci, y las tendencias de la temporada.

Su último estilismo ha despertado auténticas pasiones entre sus fans y aquí no podemos estar más de acuerdo, porque ha combinado con maestría algunas de las prendas tops de este invierno como los complementos que nunca pasan de moda. Y el resultado ha sido sobresaliente.

Pilar ha elegido un look ejecutivo y muy sexy a la vez, con un trench de cuero negro, una básica camisa blanca y una minifalda de cuadros de pata de gallo de talle alto, con un cinturón de la misma tela y un pliegue delantero. ¿El resultado? Uno de los mejores looks que le hemos visto a Pilar Rubio hasta el momento en el que debes inspirarte para tu día a día porque es muy fácil de copiar.

Pilar Rubio corona su perfecto look con los mejores complementos

Todas sabemos del poder de los complementos, capaces de arruinar el mejor de los looks. Pero la presentadora ha dado en el clavo al elegir los más clásicos y atemporales, una piezas de fondo de armario que combinan con todo y puedes llevar en cualquier situación. Empezando por los zapatos bicolor negros con la puntera en blanco de pulsera con tira en el empeine y tacón fino, de Chanel, y el bolso de mano negro con asa y cierre de bambú, de Guci. Es el modelo Bamboo 1947 y tiene un precio de 4.400 euros.

Aunque Pilar Rubio tiene una armario envidiable repleto de firmas exclusivas, todas las prendas y complementos de este look son muy fáciles de replicar en las tiendas low cost. Y todavía más esta temporada. El cuero se impone en todas las prendas y ya hemos visto a muchas famosas lucir el trench, tanto en la versión larga como corta, en cuero o efecto piel de acabado mate o brillante. También las minifaldas de cuadros viven este invierno una auténtica época dorada, que continuará la próxima primavera.

Y también nos ha conquistado con su look beauty, luciendo su poderosa y larga melena perfectamente peinada con raya al medio y ondas abiertas y un maquillaje en tonos nude y dorado para potenciar todavía más su moreno.

Un gran momento profesional

Pilar Rubio está viviendo un momento dulce también en el terreno profesional. A sus muchos proyectos ahora se une un nuevo programa en Telemadrid, un talent show de humoristas que ella presentará. Pero no solo triunfa en el mundo de la comunicación, su faceta de diseñadora cada vez está más presente, desde la moda de baño a la deportiva. Y es que su espectacular cuerpo le debe mucho a la genética, pero también al ejercicio físico que forma parte de su rutina diaria. Después de cuatro hijos ha conseguido volver al mismo cuerpazo de siempre, combinando la vida saludable tanto de alimentación como de actividad física. Todo un ejemplo a seguir...