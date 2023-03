No cómo lo hace Vanesa Lorenzo para que todos sus looks sean siempre perfectos. No importa si tiene una alfombra roja, un photocall, una cena de amigas o tiene que salir a tirar la basura, todos sus estilismos son acertados. La gurú del yoga ha aprovechado el domingo para salir a pasear con su mascota y lejos de hacerlo en chándal y zapatillas, la influencer ha salido a la calle con un look casual que nos ha enamorado. ¿Cuál fue el punto fuerte del outfit? Sin ninguna duda, el calzado. Vamos a analizar en detalle su estilismo a continuación. ¡Aguanta hasta el final! Tenemos una sorpresa (muy baratita) que os encantará.

La modelo escogió para su día de descanso un jersey de The Animals Observatory con botonadura diagonal en el cuello y canalé en empuñaduras. En el centro de la prenda, el jersey contaba con un gran logotipo sobre fondo azul marino, los colores básicos son el abecé del armario de Vanesa. La parte inferior del look la formaban unos pantalones vaqueros de la firma Levi´s, concretamente, el modelo "Mom de los 80" con corte recto y tiro alto. Como el resto del outfit lo había creado alrededor del negro y el azul marino, los pantalones estaban confeccionados en un denim claro y desgastado.

Encontramos la copia de los mocasines de Gucci de Vanesa Lorenzo en Shein

A continuación, la instagramer enfundó sus pies con unos calcetines de rombos grises, azules y verdes con cierto aire vintage y bien estirados hacia la pantorrilla. Los jeans tenían corte cropped, así que los calcetines asomaban en los tobillos dándole un punto alternativo a su estilismo. Pero lo que puso la guinda a su look fue el calzado. La mujer de Carles Puyol calzó sus pies con los mocasines más emblemáticos de Gucci, los Brixton Horsebit. Estos mocasines tienen un precio de 720 euros en la web oficial de la firma italiana y nunca pasan de moda. Están confeccionados en piel de becerro negro con brillo y tienen una suela plana y cómoda para integrar en looks de paseo; en el empeine luce el 'Horsebit', la famosa hebilla de de Gucci que podemos encontrar en muchos de sus accesorios y prendas. Desliza para ver el look completo y descubre la copia de Shein de estos famosos mocasines en formato mule.