Las firmas de lujo marcan la tendencia y las grandes casas más asequibles como Zara se encargan de llevarlas a pie de calle. En esta ocasión Zara lo ha vuelto a hacer y ha creado unas sandalias inspiradas en otras míticas de una firma de lujo y que encajan con absolutamente todos los looks de verano. ¿Quieres saber más? Pues sigue leyendo, te aseguramos que tú también las vas a desear.

Estas sandalias planas de Zara están hechas en piel y tienen un detalle de tiras cruzadas en la parte delantera. Su precio es de 25,95 euros y está disponible en tres colores diferentes: negro, marrón y oro. Tres combinaciones de las que serán tus sandalias favoritas para este verano.

Las sandalias de Zara nos recuerdan a estas otras de Hermés que fueron las absolutas reinas de los looks veraniegos de nuestras celebrities el año pasado, y en esta ocasión tu también podrás incluirlas en tu zapatero.

Las sandalias de Hermés están fabricadas en piel de ternera y se trata de un modelo emblemático de la Maison francesa. Su precio es de 565 euros.

Estas sandalias han ganado popularidad por su estilo minimalista y baja altura que las hace tremendamente cómodas y combinables. Sus tonos neutros encajarán con prendas más coloridas y aportarán de un toque elegante y chic a todos tus modelitos.

¿Cómo combinar las sandalias del momento?

Las puedes combinar para crear un look casual chic. Para ello puedes combinarlas con unos pantalones vaqueros un tank top blanco o una camisa azul básica y subir el nivel con los complementos, además de las sandalias agrega unas gafas de sol y un bolso más colorido para un outfit sencillo y funcional para el día a día.

Sin embargo, este tipo de sandalias es perfecto para combinarlas con los vestidos veraniegos o con faldas midi. Son el zapato plano perfecto para absolutamente cualquier situación y podrás llevártelas de viaje porque encajarán con todo lo que te pongas.

Un toque de tendencia

Zara ha ido un paso más allá con sus sandalias y les ha añadido un toque de tendencia: el efecto metalizado. Su versión en dorado nos parece de lo más actual y con él podrás añadir un toque de color y de brillo a todos tus looks.

Además del efecto metalizado en dorado, las sandalias planas de Zara también cuentan con otra tendencia que está muy presente en esta temporada: las tiras anchas. Estas tiras anchas añaden un toque delicado y femenino a las sandalias y las hace increíblemente cómodas ya que no presionan el pie.

Las sandalias de Zara son todo lo que necesitarás en tus pies este verano

Otra forma de combinar estas sandalias que nosotras te recomendamos es con un vestido de flores y una chaqueta vaquera para un look más bohemio y perfecto para esta temporada. También puedes combinarlas con un mono de lino para un look más elegante o con unos shorts y una camiseta de tirantes para un look de verano más casual.

En cuanto a los accesorios, unas pulseras doradas o unos pendientes de aro completarán el look de forma elegante y sofisticada.

En resumen, estas sandalias de Zara son la opción más versátil de calzado para la llegada del buen tiempo. Con su estilo minimalista y sus tonos neutros son perfectas para combinar con cualquier prenda y para llevarlas en cualquier ocasión. Además, su precio asequible las hace una opción muy atractiva para cualquier presupuesto.

No te pierdas la oportunidad de incluir estas sandalias en tu colección de verano y deja que el lujo caiga rendido a tus pies.