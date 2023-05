Sara Carbonero acudió a una fiesta celebrada por 'Slowlove', firma de moda a la que lleva unida desde hace años con Isabel Jiménez, siendo fiel a su estilo hippie. Aprovechando la nueva colección de primavera-verano de su marca, la periodista apostaba por un look de fiesta, compuesto por un top largo y de cuello halter con flecos y unos pantalones a juego. Las reacciones por su lookazo no se han hecho esperar y todo han sido halagos. Con su puesta en escena, la 'influencer' ha demostrado, una vez más, que sabe llevar como nadie las prendas más boho del momento (con permiso de Eugenia Martínez de Irujo).

Con la llegada del buen tiempo, nuestras famosa patrias sacan del armario sus mejores outfits de entretiempo. Ella siempre crea conjuntos cómodos y juveniles, imprescindibles para cualquier ocasión. Por eso, consciente de que hay apuestas que nunca fallan, nos dio otra magistral lección de estilo.

Su estilismo nos parece fantástico para acudir a un evento de mañana o tarde. Eso sí, no es un sencillo ni mucho menos, es una propuesta pensada para no dejar indiferente a nadie. Además, se trata de dos prendas estampadas y coloridas, con 'prints' florales, que nos invitan a soñar con tardes de terraceo al sol . Y estamos seguras de que te va a encantar. ¿Lo mejor? Que puedes comprarlo en la página web de la firma y nosotras te lo traemos hoy.

El look bohemio de Sara Carbonero que queda de lujo en cualquier evento de primavera-verano

Los eventos de primavera no cesan y qué mejor forma de celebrarlo que añadiendo un conjunto tan ideal como el de Sara. La periodista acostumbra a compartir algunas prendas que usa en su día a día, o en las ocasiones más especiales, y suele ir vestida siempre de su propia marca. Para esta ocasión, Carbonero apostó por la fórmula que nunca falla: un conjunto de dos piezas a juego para lucir como la invitada perfecta.

Se trata de un modelo de Slowlove en color teja, entre rojo y naranja, protagonizado por un bordado floral en blanco. Todo el conjunto está hecho en tejido de viscosa sostenible. El top es una prenda estrella de la colección primavera/verano 2023. Se trata de una pieza larga, que queda por debajo de la rodilla, y que tiene el cuello halter cruzado y detalles de flecos en el bajo. Un diseño que puedes comprar en la página web de la firma por 39,95 euros. Ideal, ¿verdad? Pues si te parece bonito, atenta porque el pantalón es igual de especial. Es de tipo palazzo, con el mismo estampado, y con la cintura elástica en la espalda que una mayor adaptación. ¿El precio? 39,99 euros.

Hablamos de un conjunto fresquito y relativamente formal para arrasar en estilo. Es el típico look pensado para salir de tu zona de confort y darle un aire juvenil a tu imagen. Es importante destacar que, en este caso, recomendamos acompañar el estilismo con unas sandalias de tacón alto para ganar unos centímetros de altura y alargar la silueta lo máximo posible. Sara, además, añadió un detalle que no podemos parar por alto: lleva un pañuelo 'bandana' anudado en la muñeca, estampado en color negro, y con el que termina de darle el punto 'roquero' al look. ¡De 10!