Isabel Jiménez está pasando unos días con su familia en Jerusalén, un lugar de ensueño para pasear por las calles durante horas. La periodista conoce de cerca la moda y sabe cómo lucir con estilo un conjunto cómodo, capaz de soportar largas caminatas. Hoy nos quedamos con su outfit de turista en el que la prenda protagonista es un pantalón fluido estampado, en estilo oversize, conjuntado con una camiseta básica blanca con hombreras.

Otro de los infalibles de un modelito sporty son las deportivas, en este caso lleva unas Converse con plataforma, ideales para recorrerse los barrios más populares de la ciudad. Siempre que vayamos de viaje tenemos que llevar un par de zapatillas básicas, no solo porque pegan con cualquier estilismo sino porque son cómodas y nunca fallan.

Con las fotografías del look de Isabel no solo nos han entrado ganas de hacer un viaje ya mismo, también de hacerlo con un look parecido al suyo. Mientras tanto hemos fichado las prendas clave de su outfit.

Tenemos el pantalón fluido estampado y la camiseta con hombreras que Isabel Jiménez se ha llevado a Jerusalén

Teniendo en cuenta las alturas temperaturas de la ciudad de Oriente Próximo, Isabel ha encontrado la ocasión perfecta para sacar del armario unos pantalones fluidos fresquitos y juveniles. Y sí, es posible llevarlos con estilo. ¿Cómo? Combinados con una camiseta sencilla y unas Converse. La mejor amiga de Sara Carbonero, también, se apoya en accesorios especiales y añade al look una gorra para protegerse del sol y un pañuelo por si fuera necesario utilizarlo durante las noche cuando caen los termómetros. Al fin y al cabo nunca se sabe cuándo vamos a regresar al alojamiento y hay que ir siempre preparadas.

El pantalón de Isabel Jiménez con un toque hippie están de plena tendencia, y además tienen el poder de ser los más cómodos y fresquitos. Se han convertido en una prenda todoterreno que igual te salva un look de viaje que un día de oficina. Y además al tener pernera muy ancha consigue alargar la figura y generar un efecto óptico de "pierna infinita". El de Isabel es de su firma Slowlove. Cuesta 50,99 euros y es todo un must de verano.

En cuanto a la camiseta, tenemos el diseño con hombreras con el que ha conjuntado el pantalón. Con frunce en el hombro, escote redondo y manga sisa amplia, es ideal porque no te dará calor y podrás llevarla con un montón de looks. También es de Slowlove y cuesta 25,49 euros.