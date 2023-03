Hoy hablamos del vestido de Rosalía en los Premios Billboard Women in Music Awards, una explosión de sensualidad que no ha dejado indiferente a nadie

En Los Ángeles se celebran los Premios Billboard Women in Music Awards 2023, uno de los eventos musicales más prestigiosos que se dedican a reconocer exclusivamente a mujeres de la industria musical. Una noche donde las cantantes más internacionales se da cita para poner sobre la mesas sus últimos proyectos. Como cada certamen de este tipo, la alfombra roja acaba teniendo casi más repercusión mediática que los resultados de los premios. De momento tenemos una clara protagonista: Rosalía. La cantante deslumbró con un sensual vestido que ha llamado la atención y ha acaparado muchos titulares por ser una auténtica explosión de sensualidad.

Ahora bien, la catalana no solo ha triunfado por su extravagante modelito, también ha sido una de las premiadas. De hecho, se convertía en la primera mujer en recoger el premio a productora del año. “Cuando empecé en la música, no tenía idea de lo que era producir. Fue con el tiempo que aprendí, y ahora no puedo imaginar otra forma de hacer mi música que no sea produciéndola yo misma”, dijo sobre el escenario virilmente emocionada.

“Para mí, se siente especial esta noche porque esto no es habitual. Hago mi propia música, produzco mis propias canciones y escribo mis propias canciones. Quiero dedicar este premio a todas las mujeres que van a ser productoras", señalaba.

Rosalía casi al desnudo con un vestido con transparencias y botas altas

Como comentábamos, Rosalía ha pisado fuerte la alfombra roja y ha dejado a todo el mundo boquiabierto. Estamos acostumbrados a las provocaciones de la cantante, a sus exageradas manicuras... Le encanta llamar la atención y todavía más si se convierte en la protagonista.

Y es que el sensual vestido escogido por la artista es todo un atrevimiento. Totalmente translúcida, se trata de un vestido largo negro, adornado con pedrería, que dejaba la parte superior casi al descubierto, salvo por un jersey corto de cuello alto que le cubría la mitad del pecho y los pezones. La pieza era súper especial y dejaba, también, las braguitas de la cantante al descubierto. Sin duda, una elección imponente... sencilla, vaya.

Dada la popularidad de las transparencias este último año y la fiebre del llamado escote 'underboob', que consisnte en mostrar "discretamente" la parte inferior de tus pecho, el vestido de Rosalía ha acaparó titulares en los medios de comunicación de todo el mundo. Se podría decir que tiene el don de la sensualidad. ¿No crees?

La cantante combinó el vestido con unas botas altas en su versión clásica: de cuero negro, a la altura de las rodillas y con punta triangular, una propuesta a la última que cumple con los códigos de vestimenta de las últimas tendencias.

Peluquería y maquillaje