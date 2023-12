El impactante vestido plateado de Mar Flores para brillar en Fin de Año

Si la pregunta del "¿qué me pongo para Nochevieja?" empieza a rondarte por la cabeza, prueba a copiar el último estilismo a Mar Flores. Por suerte o por desgracia, cuando llega la época navideña los eventos y las fiestas se acumulan y con ello la elección de looks adecuados para cada ocasión. Por suerte, la modelo llega la rescate con un vestido de color plateado que te salvará el look de Fin de Año y cualquier sarao que tengas en al agenda. Una elección que combina las tendencias clave de la temporada 2023-2024.

Se trata de un vestido midi confeccionado en un tejido de punto plateado, escote palabra de honor multiposición y manga 3/4 con caída asimétrica y fluida. Es un diseño precioso de Sofía y Lucía, hermanas y diseñadoras de Sophie and Lucie, una de esas firmas 'made in Spain' que enamora a influencers e invitadas de boda, bautizos y comuniones. No es la primera vez que Mar luce uno de los diseños de esta marca cuyas prendas de aire elegante son un auténtico flechazo.

Aunque la foto que Mar ha subido en su Instagram dejaba ver todo el look al completo, también nos ha llamado mucho la atención su majestuoso árbol de Navidad. Un grandísimo árbol de varios metros con detalles a la vista que son espectaculares: luces blancas cálidas, multicolores y de colores específicos, bolas y lazos alrededor del árbol puede hacerlo lucir más festivo y elegante... ¡Tiene de todo!

El vestido de 'Sophie and Lucie' de Mar Flores

Este diseño tiene muchos detalles que lo hacen especial. Para empezar su delicado color plateado con toques metalizados, sin caer en la estridencia, ha empezado de convencernos. Añadimos otro pro, su escote bardot para presumir de cuello y clavículas. No pararemos de ver este tipo de escote en nuestras tiendas favoritas. Puede resultar poco acertado lucir tanta piel en invierno, pero ya ves lo elegante que resulta seguir la tendencia. Además este detalle en el cuello eleva al máximo la prenda, dándole ese toque sexy que buscamos.

El vestido es una maravilla en sí mismo y podrás combinarlo con todo tipo de calzado, pero nos quedamos con sandalias de tiras de color plata que ha elegido Mar. La buena (buenísima) noticia es que el vestido sigue disponible en la web. Pero su precio es 229 euros. Si, en cambio, prefieres optar por otras tonalidades este vestido se puede adquirir en color berenjena, en blanco y negro, y hasta decorado con un estampado paisley.

En definitiva este vestido es óptimo tanto en una boda como para Nochevieja, tan polivalente que no te cansarás de él. La clave de llevarlo a una boda en invierno está en llevar contigo tu abrigo largo preferido. Además en vez de llevar sandalias, también podrás añadir unas botas altas de tacón. Y voilà, perfecta y sofisticada. Combinar este modelo tan FASHION es más fácil de lo que crees.

¿Sabes también cómo quedará ideal? Con el pelo recogido, dejando a la vista el cuello. Por ejemplo, un moño bajo o una trenza lateral suelta son opciones encantadoras que resaltan el escote Bardot. Estos peinados recogidos añaden un toque de sofisticación y elegancia. O si quieres llevarlo como Mar, prueba a peinarlo recogido con ondas suaves o rizos naturales puede crear un look clásico y glamoroso. Eso sí, deja que algunos mechones sueltos caigan suavemente alrededor de tus hombros para enmarcar el escote Bardot.