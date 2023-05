El glamour en su máximo esplendor: descubre los looks icónicos que siguen deslumbrando en la magia del Festival de Cannes.

La 76ª edición del Festival de Cannes continúa su curso natural y los ecos de la elegancia y el glamour que se viven día a día en la alfombra roja resuenan con fuerza. A lo largo de los días de esta prestigioso cita con el arte cinematográfico, las estrellas de la gran pantalla (tanto nacionales como internacionales) se han lucido con unos looks deslumbrantes que han dejado una impresión duradera tanto en nuestras retinas como el mundo de la moda. Unos looks de infarto captados en el festival de Cannes que en Revista Semana hemos recopilado sólo para ti.

En este artículo encontrarás los looks más destcados de los últimos días. Desde looks de día más casuales a los más espectaculares vestidos de gala para la alfombra roja. Y es que el festival de Cannes es un derroche de estilo independientemente de la hora del día. No hay otro lugar del mundo en el que podamos disfrutar de tanta moda por metro cuadrado.

Descubre algunos de los grandes looks del festival de Cannes

Algunas de las famosas que se han dejado ver en estos últimos días con unos looks de infarto van desde nuestras queridas actrices españolas María León o Rossy de Palma hasta grandes estrellas internacionales como Carla Bruni, Irina Shayk o Salma Hayek, entre otras.

Outfits actuales y cargados de tendencias, vestidos de ensueño y mucho, muchísimo glamour en una de las citas más importantes del cine y la moda. Descubre nuestros looks favoritos de la 76ª edición del Festival de Cannes. ¡Déjate inspirar por los modelitos de cine que nuestras famosas favoritas han lucido del día a la noche y que encontrarás en nuestra galería!