6 de 10

"El top 5 es para… Penélope Cruz que este año ha optado por un Dolce & Gabbana negro con escote palabra de honor y falda maxi de volantes. Lo que más me ha gustado ha sido el detalle de la mantilla española sobre los hombros, un guiño a Sevilla. De la peluquería me ha encantado su semi recogido con el flequillo. Tienes un aprobado, pero este año no me has dejando con la boca abierta como en otras ocasiones."