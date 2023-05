Lo de ponerse de punta en blanco para salir a cenar o dar una vuelta por la ciudad, cada día, está más demodé. Este año, las prendas de estilo 'comfy', es decir, cómodas, con cortes holgados y tejidos comfortables se han convertido en el abecé de las 'it girls'. Si todos los días aparecemos como un pincel allá donde nos inviten, ¿qué dejamos para los días especiales? Es una estrategia, si vas más cómoda y desenfadada, el día que quieras lucir, el cambio será más notorio. Hoy, Vanesa Lorenzo, de la que no se podrá nunca decir que no sabe adecuar su estilismo a los eventos a los que asiste, ha estrenado un look con tres ces: cómodo, cool... y carísimo. Te damos las claves para adaptarlo a tu armario y analizamos las prendas a continuación.

La modelo tiene cada día más seguidoras. Su estilo personal y diferente hace que no podamos despegar los ojos de ella cada vez que estrena un outfit. Ahora mismo, cualquiera se enfunda en un vestido y se calza unos tacones para salir a cenar, pero la esposa de Carles Puyol está rompiendo esta tradición.

Vanesa Lorenzo saca a pasear los zuecos que están arrasando esta temporada

El estilismo de la influencer constaba de un jersey de cuello redondo ligeramente desbocado y en color gris topo. Sobre él, la gurú del yoga se puso una gabardina de entretiempo en color avellana, con botonadura frontal cuello subido que se convertía en solapas, mangas ligeramente abullonadas y corte tres cuartos.

Esta chaqueta de la firma francesa Soeur era el modelo Theodore, y estaba confeccionado en algodón y lino. Estos dos materiales transpiran mucho, así que encajan muy bien con los cambios de temperaturas. Además, está disponible en la página oficial de la marca a un precio de 425 euros. Un precio un poco elevado, pero que podemos copiar si buscamos un diseño parecido y, por supuesto, nos fijamos en que esté confeccionado en tejidos tan ligeros, suaves y frescos. La parte inferior la completaba un pantalón de pinzas en el mismo tono, con un corte balloon, de la misma firma y con un precio de 225 euros.

Para rematar su look, Vanesa se calzó con unos zuecos hechos en piel marrón chocolate, con tachuelas bordeando la puntera y con tacón ancho. Este diseño se ha convertido en uno de los más deseados del verano por su comodidad y su versatilidad. Lo mejor es que casi todas las firmas de moda, tanto las de alta costura, como las low cost, han sacado su propio modelo, por lo que son muy fáciles de encontrar.