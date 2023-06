Alba Carrillo ha vuelto a causar sensación con su último estilismo. La colaboradora de televisión se atreve con todo y no duda en incorporar prendas de nueva tendencia en sus looks. En esta ocasión, la modelo y presentadora se ha sumado a la tendencia del cuadro vichy, luciendo un vestido mini precioso que ha combinado con el mini capazo de rafia más versátil del verano. Analizamos en detalle este look de aires retro de Alba Carrillo que volverá locas a las amantes del cuadro vichy.

El vestido mini de cuadros vichy que luce Alba Carrillo es una verdadera preciosidad que podremos encontrar en variedad de firmas low cost con un corte y un diseño parecido. Este estampado clásico y atemporal ha vuelto con fuerza esta temporada, y la elección de Alba demuestra su habilidad para convertirse en una ‘coolhunter’ sin darse cuenta . Con su diseño fresco y juvenil, este vestido captura la esencia del verano y realza la belleza natural de la figura de Alba.

Alba Carrillo acompañó su precioso vestido con un mini capazo de rafia

La criminóloga nos enseñaba su vestido acompañado de una pregunta casi retórica: "¿Te atreverías a casarte con un vestido de cuadros vichy como hizo Brigitte Bardot? Sí". Recordemos que la estrella de cine, cuando se casó con Jacques Charrier, se enfundó en un precioso vestido de cuadros vichy creado por el diseñador de moda francés Jacques Estérel. El vestido que fue protagonista de aquella original decisión era corto, por encima de la rodilla, con un talle ajustado que realzaba su esbelta figura. Además, estaba confeccionado en una tela de algodón con estampado de pequeños cuadros vichy en blanco y rosa empolvado, lo que le daba un aire juvenil y fresco.

Con ese vestido de novia Brigitte Bardot rompió con los estándares tradicionales de la época y se convirtió en un verdadero referente de estilo. Hoy, Alba ha querido homenajear a esta estrella con un diseño que, seguro, hubiera encantado a la actriz. El vestido de Alba Carrillo era de la firma Georges Rech y estaba confeccionado en poliéster con cuadro vichy azul y blanco impreso. Además, el diseño contaba con un escote con solapas de corte shawl algo desbocadas; era ligeramente entallado y lucía una botonadura frontal doble que cruzaba el vestido de arriba a abajo. Esta preciosa pieza está disponible en la página web de la firma a un precio de 307 euros.

Aunque Alba escogió unos salones en color nude, este vestido podemos acompañarlo de un zapato más cómodo, como unas alpargatas de rafia. En caso de que queramos un look más desenfadado podemos incluir unas zapatillas blancas clásicas con unos calcetines a media pantorrilla. Si queremos combinar elegancia y frescura, podemos optar por unas sandalias de tiras finas en color blanco. ¡No dudes en imitar este 'lookazo'!