La presentadora ha asistido esta mañana de San Isidro al Palacio de Cibeles de Madrid para recibir la Medalla de Honor del Ayuntamiento de Madrid. A esta entrega de premios no ha faltado tampoco Olvido Gara, alias Alaska, ni la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada. Para este evento, la comunicadora no ha dudado en enfundarse en un elegantísimo traje blanco con el que se veía mejor que nunca. Analizamos en detalle el look de Ana Rosa Quintana durante esta entrega de premios a continuación. ¡No te pierdas un detalle!

Jose Luis Díaz Almeida e Isabel Díaz Ayuso han entregado estas medallas a Ana Rosa Quintana y a Alaska. A la presentadora por su gran labor en el ámbito de la comunicación y a la cantante, que también recibía el galardón, por haberse convertido en un "símbolo" de la ciudad y haber marcado una época.

El dos piezas más chic de Ana Rosa Quintana para recibir la medalla de Honor del Ayuntamiento de Madrid

Para lucir impresionante durante este día tan especial, la nueva dueña de las tardes de Telecinco se ha enfundado en un traje de dos piezas con el que se veía estupenda. En primer lugar, la madrileña apostó por un top blanco de estilo lencero –muy de moda– con topos mini negros y con escote redondo adornado con chantilly negro. Para completar su estilismo black & white, escogió un traje blanco de corte clásico. Por un lado la blazer contaba con grandes hombreras, solapas y botonadura frontal.

La parte inferior estaba compuesta por unos pantalones de corte wide leg y con bajo cropped. Además, estos pantalones contaban con dos tiras de botones dorados en la parte exterior a juego con la botonadura de la americana. Para sus pies apostó por un tacón moderado, en este caso, unas sandalias de estilo mule destalonadas en cuero negro con una abertura en el frente que dejaba ver una pedicura roja muy chic.

Los complementos que eligió también fueron un acierto absoluto. La técnica de combinar el calzado y el bolso siempre funciona, por eso, la comunicadora no dudó en llevar en su mano uno de los complementos más célebres en el mundo de la moda: el bolso Lady Dior negro. Este pequeño accesorio fue un diseño de la Maison francesa en honor a Lady Di y desde que lo sacó a la venta no ha dejado de causar sensación entre las celebrities. El precio de este bolso mini confeccionado en cuero y con logotipo de la firma asciende a 5.300 euros. Ana Rosa lo llevó con un clavel rojo asomando, la flor que toda chulapa ha llevado este fin de semana en Madrid.